Giornata di sensibilizzazione ambientale a Celle di Macra

• Partenza alle h.10.00/10.15 per borgata Ansoleglio, da lì raggiungeremo, attraverso il bosco, la chiesetta di San Giacomo, proseguiremo in direzione delle cave di sabbia, per risalire fino a borgata Grangia e borgata Trucco, ed infine, sulla strada di ritorno, avremo modo di visitare l'incantevole Cappella di San Sebastiano mediante i racconti di una visita guidata.