"Granda in Rivolta", la rassegna fossanese si conclude con lo scrittore Dario Voltolini

Si avvia a conclusione la prima stagione di eventi di Granda in Rivolta, la proposta culturale fossanese che porta poesia e narrativa di alto livello in un luogo informale come il Vitriol, intimo e accogliente pub situato in via Ancina 7 a Fossano.

Per concludere in bellezza gli organizzatori hanno piazzato un colpo grosso: Dario Voltolini, autore torinese finalista al premio Strega 2024, dove si è classificato secondo alle spalle di Donatella Di Pietrantonio, dialogherà con la giornalista Agata Pagani e con la giovane studentessa Elena Chiavassa. L’appuntamento è per lunedì 15 luglio alle 21,15.

Come sempre accade negli appuntamenti di Granda in Rivolta, gli autori e gli organizzatori saranno già al Vitriol a partire dalle 19,30 per una chiacchierata e una cena conviviale ed entrare nel clima di condivisione tipico della rassegna.

Dario Voltolini (Torino, 1959) è autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. È docente alla Holden Academy. Cura la collana di narrativa italiana Pennisole per Hopefulmonster editore. Fra i suoi libri ricordiamo: Una intuizione metropolitana(1990), Rincorse (1994), Forme d’onda (1996), 10 (2000),Primaverile (2001). Nel 2003 ha pubblicato I confini di Torino, un ritratto inedito e affascinante della città in cui vive, cui sono seguiti Sotto i cieli d’Italia (2004, firmato insieme a Giulio Mozzi), Le scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia (2006), Foravía (2010), Pacific Palisades (2017), Sedici passeggiate con Kuma (2023) e Imaginations (2024,in: Interdisciplinary Understandings of Active Imagination–The Special Legacy of C.G. Jung, a cura di Chiara Tozzi).

Ricordiamo i libretti per Nicola Campogrande Mosorrofao dell’ottimismo (1993) e Tempi burrascosi (2008, interpretato da Elio), e il testo della canzone per L’Orage Queste ferite sono verdi (2013, vincitrice della XXIII edizione di Musicultura). Per La nave di Teseo nel 2022 è uscito il romanzo Il Giardino degli Aranci. Con “Invernale”(la Nave di Teseo) è finalista al Premio Strega 2024 e al Premio Flaiano.