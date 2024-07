Cuneo Illuminata, venerdì 12 luglio torna la "Corsa sotto le luci"

Anche quest’anno, durante Cuneo Illuminata, torna la “Corsa sotto le luci”, imperdibile appuntamento per appassionati di corsa e non solo. Venerdì 12 luglio alle 23, dopo gli spettacoli di luci, si terrà l’ormai tradizionale corsa non competitiva all'insegna del divertimento, dell'amicizia e soprattutto della solidarietà: parte dei ricavati saranno infatti devoluti all’associazione ABIO Cuneo O.D.V. per rendere più accoglienti le stanze della Pediatria dell’ospedale S. Croce e Carle.

Cinque chilometri con partenza da piazza Foro Boario e passaggio sotto le luminarie di via Roma, per poi terminare con una gustosissima “spaghettata di mezzanotte” presso l’Open Baladin di Cuneo.

Il costo è di 5 euro. Per iscriversi o saperne di più è possibile inviare una mail a info@dragonero.org oppure mandare un messaggio a Graziano al 3477839404. In alternativa sarà possibile iscriversi direttamente in piazza Foro Boario prima della partenza.