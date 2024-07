Fino in cima al Colle dell'Agnello in sella alla sua bici: altra super impresa per il quasi novantenne Beppe Costamagna

Una nuova impresa per il quasi novantenne Beppe Costamagna (li compirà il prossimo 10 agosto). Ieri ha raggiunto un nuovo traguardo risalendo i tornanti del Colle dell'Agnello. Al suo fianco il figlio Silvio, vigile del fuoco di Cuneo in pensione.



Padre e figlio hanno scalato in sella alle loro bici il Colle raggiungendo la cima. Beppe ancora una volta ha sfidato sè stesso e si è assicurato il titolo di ciclista più esperto di “Scalate leggendarie delle Terre del Monviso”.



Altri 250 appassionati circa hanno partecipato all'iniziativa di Diego Murgioni e hanno pedalato sotto il sole per poi essere ripagati, una volta arrivati, da un panorama impareggiabile sulle valli e sul Monviso.



Oltre al Colle dell'Agnello, anche il Colle Fauniera e Pian del Re tra le mete dell'organizzazione delle “Scalata leggendarie delle Terre del Monviso”, che prevede una serie di date in cui le strade vengono chiuse al traffico negli ultimi 10 Km fino alle ore 12 e interamente riservate ai ciclisti.