Marika Abbà a Casteldelfino presenta il libro "La Parete Inviolata"

La caratteristica piazza Tounineto, nel centro storico di Casteldelfino, ospiterà sabato 13 luglio, alle 17,30, Marika Abbà per la presentazione del suo libro “La parete inviolata” edito da Fusta con la prefazione di Linda Cottino.

La prima ascesa del versante Nord-Ovest del Monviso. Durante l'evento, organizzato da "Alèvè" Libre in collaborazione con il Comune di Casteldelfino, l'autrice dialogherà con Livio Partiti.

Il libro di Abbà riporta il lettore nell’agosto 1879, quando Paul Guillemin e Salvador de Quatrefage si trovavano di fronte al maestoso Monviso. In compagnia della guida alpina Emile Pic, i due alpinisti francesi si prepararono a conquistare il versante Nord-Ovest, una sfida che solo i più temerari potevano affrontare. La narrazione avvincente dell'autrice immerge in questo momento epico, facendo rivivere le emozioni e le difficoltà di quella storica scalata.

Marika Abbà, nata a Busca nel 1995, è una figura emergente nel panorama degli scrittori di montagna in Italia. Accompagnatrice turistica e guida escursionistica, ha sempre nutrito una profonda passione per la storia e la montagna. Il suo romanzo d'esordio, “La parete inviolata”, non è solo una ricostruzione storica, ma un'opera che esplora le fragilità e le forze dell'essere umano, trasportando il lettore in un mondo dove la natura selvaggia e l'avventura si intrecciano.

L’autrice è cresciuta con la passione per la montagna, trasmessa dai genitori e dagli zii che fin da piccola l'hanno portata a esplorare sentieri e vette. Nel 2019 ha deciso di approfondire questa passione iscrivendosi a un corso base di alpinismo. La sua dedizione per la storia locale e il suo desiderio di ascoltare e conservare le memorie del passato arricchiscono ulteriormente le sue narrazioni, rendendole vive e autentiche.

La presentazione di “La parete inviolata” a Casteldelfino è un'occasione imperdibile per gli appassionati di montagna e di storia, nonché per chiunque voglia scoprire la straordinaria forza umana che spinge a superare i propri limiti. Non mancate a questo evento per immergervi nelle pagine di un’avventura straordinaria e conoscere un’autrice che promette di diventare una voce importante nel mondo della letteratura di montagna.

Ingresso libero.