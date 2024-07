Bra, la minoranza chiede lumi sulle dimissioni presentate da Bruna Sibille

Dalla minoranza del Consiglio Comunale di Bra riceviamo e pubblichiamo:

Si chiede a questa maggioranza luce e trasparenza in merito alle reali motivazioni che stanno dietro le preannunciate dimissioni del vicepresidente, la consigliera Sibille.

Qualora questa amministrazione voglia offrire un reale segnale di apertura nei confronti dell’opposizione, come proclamato, si chiede che vengano offerti alla stessa incarichi concreti e rappresentativi quali la Presidenza del Consiglio.

Questa minoranza non si ritiene adeguatamente tutelata, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla consigliera Sibille, che non parifica la posizione dei consiglieri, contrastando i principi espressi e condivisi da questa amministrazione.

L'opposizione ritiene inaccettabile che le sedute del consiglio comunale continuino ad essere tenute da chi si mostra irrispettoso delle regole sancite nei regolamenti, non osservando i tempi per gli interventi dei singoli consiglieri comunali ivi previste e decidendo arbitrariamente sugli stessi; limitando, altresì, il tempo di intervento del sindaco nell’illustrazione delle linee programmatiche di governo.

Tale condotta è fortemente condannabile, in contrasto con le norme di pubblica amministrazione in tema regolare svolgimento delle sedute del consiglio comunale.

Qualora la medesima non proceda con le auspicate dimissioni, questa opposizione, in segno di formale protesta, non presenzierà alle sedute del consiglio da questa presiedute.