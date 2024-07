A Mondovì ancora un fine settimana di Festival Piazza di Circo il festival cittadino si prepara al gran finale con un programma ancora ricco di meraviglia . L’unica variazione sarà l’assenza dello spettacolo “Time to Loop” del Duo Kaos, costretti da un infortunio ad annullare l’evento. “Ma ci saranno altre occasione – dicono dall'Associazione l’Albero del Macramè organizzatrice del festival- . Il benessere e la salute dei nostri artisti sono la nostra priorità e speriamo nella vostra comprensione”.

Confermati gli altri spettacoli. Oggi, 13 luglio, “Malleabile” è un mix di teatro fisico e arti circensi, un susseguirsi di situazioni che nascono, si trasformano e danno vita alla scena, è così che uno spazzino diventa giocoliere, un danser sbilenco fa l’equilibrista tutto in una continua alternanza di virtuosismi e fallimenti affrontati con poetica ironia sempre in continuo dialogo con il pubblico. Appuntamento alle 19.30 in piazza Maggiore. Ingresso 3 euro.

Alle 21.30 Circo in Rotta sotto lo Chapiteau Piazzale Giardini. Lo spettacolo è "Tienimi che ti Tengo", un filo che lega due donne da oltre 15 anni, l’amicizia, la forza femminile, la presenza che cuce ogni ferita, lo specchio che siamo l’una per l’altra. Uno spettacolo che fonde la danza contemporanea alle arti circensi e che vi accompagna in un viaggio fatto di poesia dei corpi, tenerezza e potente intensità. Ingresso 5 euro.

Alle 22.30 in piazza Belvedere “Spirito di Drago”, spettacolo di fuoco. La storia di un guerriero che ha perso il suo potere, grazie ad un rituale evoca lo spirito del drago e grazie ad esso ritrova e amplifica la sua dimensione.

Domani, domenica 14 luglio. Domenica 14 luglio in piazzetta Moizo alle19.30 "Peppino Marabita" giocoleria/teatro di strada. Alle 21.30 sulla facciata del Museo della Ceramica "Out! , circo contemporaneo, teatro verticale e clowneria.

Per prenotazioni 370 354 9814