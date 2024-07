Un successo Carte da Decifrare a Busca: "Grandi nomi accolti in luoghi straordinari"

“Con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio – affermano il sindaco Ezio Donadio e la assessora alla Cultura Lucia Rosso – nello scorso fine settimana abbiamo avuto ospiti a Busca per Carte da decifrare alcuni protagonisti della vita culturale italiana, come la scrittrice e direttrice del Festival internazionale del libro di Torino Annalena Benini, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, il giornalista Gianni Armand-Pilon e i musicisti e compositori Gianluca Verlingieri, Anaïs Drago e Antonio Cortesi".



"Li abbiamo accolti in luoghi straordinari come la prestigiosa collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia, l’affascinante Castello del Roccolo, i nostri canyon dell’alabastro rosa: i nostri gioielli sono stati valorizzati al meglio, qui il pubblico, giunto da diverse parti del Piemonte, ha potuto godere non soltanto degli originali reading musicali, ma ha anche apprezzato e scoperto posti d’incanto, in una edizione dell’evento che ha registrato il tutto esaurito. Ringraziamo per la preziosa e prestigiosa collaborazione i nostri partner Fondazione Artea e Salone Internazionale del Libro di Torino”.