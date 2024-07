Cuneo, al Conservatorio le borse di studio per i giovani musicisti della Granda

Venerdì 12 luglio 7 studenti dei Licei Musicali e 14 degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo si sono esibiti in un’audizione per il conseguimento di una borsa di studio, offerta dal Conservatorio Ghedini di Cuneo per il secondo anno con l’intento di sottolineare l’attenzione e l’apprezzamento nei confronti dell’importante ruolo svolto dagli Istituti, dodici sul territorio provinciale e che aderiscono alla rete “Settima di dominante”, attraverso percorsi formativi che sono in potenziale continuità con gli studi musicali accademici.



Tra i partecipanti, anche quest’anno tutti contraddistinti da una elevata preparazione musicale, sono stati individuati Andrea Rolando dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo come vincitore tra gli studenti delle scuole medie e Francesca Cavallotto, che frequenta il Liceo Musicale - Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” di Alba, come vincitore tra quelli dei licei. Il primo si è esibito al pianoforte, la seconda al clarinetto: a ciascuno verrà assegnata una borsa di studio del valore di 500 euro offerta dal Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, che sarà consegnata loro durante il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio, previsto nel prossimo mese di novembre.



«Queste borse di studio – dice il presidente del Ghedini, Mattia Sismonda – rappresentano un modo concreto per sostenere gli studenti e incoraggiarli nel percorso di studi che stanno facendo, premiandone l'impegno: siamo molto lieti di poter dare questo piccolo contributo per il futuro dei giovani talenti musicali del cuneese. Ringrazio l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Cuneo e le scuole secondarie di primo e secondo grado per la bella collaborazione e sinergia che si è creata con il Conservatorio Ghedini: attraverso il dialogo, la condivisione e il confronto si possono offrire opportunità importanti per sviluppare la vocazione musicale dei giovani e favorire la loro crescita artistica».



Le audizioni si sono tenute presso il Conservatorio di Cuneo (via Roma 19) e la commissione esaminatrice era composta dai docenti degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale Elena Ciartano, Giampiero Gregorio, Erika Fasola e Angela Aimasso, da Elda Giordana e Valter Protto in rappresentanza dei Licei Musicali, e dal docente del Conservatorio di Cuneo Mario Gullo.



L’audizione ha previsto l’esecuzione di un programma libero, di difficoltà adeguata al corso frequentato e di durata non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti per gli Istituti Comprensivi e 15 minuti per i Licei Musicali. Non è stata stilata una graduatoria di merito di tutti i partecipanti: la commissione ha individuato solamente i vincitori per ciascuna delle due categorie di studenti.



Lo scorso anno a vincere erano stati la violinista Elisa De Pandis dell’Istituto Comprensivo Viale Angeli di Cuneo, che si è poi iscritta al Ghedini, e il chitarrista Nicolò Bertano del Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo.