Chiusa di Pesio: oggi i funerali di Claudio “Lillo” Gastaldi

In lutto la comunità di Chiusa di Pesio per la scomparsa di Claudio Gastaldi. Molto conosciuto in paese, aveva 47 anni e da tutti i residenti viene ricordato come una persona buona, gentile e aperta.



“Lillo” lascia la mamma Maria, il papà Daniele, la madrina Caterina, i padrini Luca e Giovanni, lo zio Sergio, Cristina. Il funerale si terrà oggi (martedì 16 luglio) alle 10.30 nella parrocchia di Sant’Antonio di Chiusa di Pesio, con partenza dall’ospedale S. Croce di Cuneo alle 10. La salma verrà poi tumulata nel cimitero locale.



Sempre nella parrocchiale di Chiusa di Pesio si terranno le messe di settima (domenica 21 luglio alle 10.30) e di trigesima (domenica 18 agosto alle 10.30).