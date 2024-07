Mondovì, liquido oleoso macchia la nuova pavimentazione del Borgheletto: individuato il responsabile

Una lunga striscia oleosa ha imbrattato la nuova pavimentazione del centro storico di Breo dove, proprio questo venerdì, saranno inaugurati gli interventi di riqualificazione del maxi cantiere del Borgheletto. A segnalare i fatti il sindaco Luca Robaldo che, con un video sui social pubblicato ieri sera, mentre effettuava un sopralluogo lungo via Beccaria, via Meridiana, in piazza San Pietro e in via Sant’Agostino fino all’inizio di via Piandellavalle.

"Un inizio di settimana che si conclude con un 'regalo' che ci ha fatto qualcuno - dice il primo cittadino - Il nuovo tratto dell'intervento del maxi cantiere del Borgheletto è stato macchiato tutto i olio o una sostanza simile. Per fortuna ci sono le telecamere di video sorveglianza, inutile dire quanto sono arrabbiato".

A essere interessate sono via Beccaria fino a un tratto di via Sant'Agostino. La Polizia locale è stata allertata per individuare il responsabile.

Il responsabile del danno, è già stato individuato grazie all'impianto di videosorveglianza, nella mattinata odierna. Si tratta di un residente del rione Breo che ha percorso il tratto interessato con la propria auto. Migliaia di euro il danno stimato per la pulitura della pietra di Luserna.