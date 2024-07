Commemorazione caduti civili e partigiani bargesi 1943-45

Come tutti gli anni la terza domenica di luglio in frazione Gabiola di Barge l’associazione Bricco Pelata organizza un momento di raccoglimento e commemorazione delle vittime civili e partigiane 1943/45 con la celebrazione della Santa Messa presso il Monumento in località Bricco Pelata. Il fulcro dell’evento è "La Commemorazione e la Memoria" per non dimenticare il sacrificio di tante persone che sacrificando la loro vita hanno reso possibile la nostra libertà. Si tratta anche di un momento per fermarsi e ricordare i tanti amici che non sono più con noi fisicamente ma con il ricordo continuano a vivere. Le persone muoiono veramente quando nessuno parla più di loro!

La nostra è una festa semplice genuina come quando nella notte dei tempi i margari salivano in montagna per gli alpeggi e a mezza estate si riunivano al Bricco Pelata per un momento conviviale. Ognuno portava quello che aveva (vino, formaggio, pane, salame, ecc…), qualcuno l’organetto e si passava un poco di tempo tutti insieme, nella cosiddetta “Festa d’la Ciulera”.Il sito poi divenne noto per tristi eventi, infatti “…durante il rastrellamento del 18, 19 e 20 luglio 1944, proprio nel punto in cui è stato collocato il pilone venne ucciso Pietro Carle, un ragazzo di soli 19 anni, non appartenente allo schieramento dei partigiani. Il pomeriggio del 19 egli era nei boschi insieme al fratello minore e cercava di evitare la furia dei tedeschi, ma una pallottola proveniente dal basso lo colpì al petto e morì sul colpo. Poche ore dopo suo padre venne portato dai nemici sul luogo del delitto e per proteggere gli altri abitanti dovette far finta di non riconoscere il cadavere del figlio. Solo alcuni giorni dopo riuscì a recuperare il corpo e a concedergli una degna sepoltura.”( testo tratto dalla Tesi di laurea Magistrale Tra architettura e memoria Il progetto di un museo diffuso per le terre della Resistenza in bassa valle Po e in valle Infernotto di Giulia Beltramo .

Il programma della festa, oltre al momento commemorativo, prevede degustazioni e momenti conviviali di musiche e balli occitani, liscio e musica leggera. Inoltre, i più piccoli potranno divertirsi con l’associazione della Croce Rossa “I Trucca Bimbi” (vedi manifesto allegato). Ritrovarsi con un gruppo ed organizzare un qualcosa (un pranzo, un partita alle bocce o al pallone, una sagra cittadina, ecc…) giova lo spirito e alla comunità facendoci apprezzare le cose semplici e genuine, in questo mondo sempre più standardizzato e frenetico.



"Vi aspettiamo il 20 e il 21 luglio"