Confcommercio incontra Arenaways sulla riapertura tratte ferroviarie

Favorire la riapertura di tratte ferroviarie chiuse da anni, quali la Ceva-Ormea e la Cuneo-Savigliano-Saluzzo nella prospettiva di un ulteriore passo in avanti nello sviluppo socio-culturale ed economico della Provincia Granda.



Questo l’obiettivo dell’incontro dei vertici di Confcommercio della provincia di Cuneo con Areanaways Longitudes Holding srl, impresa ferroviaria privata piemontese, che in precedenza aveva già incontrato l’Atl del Cuneese.



Erano presenti, oltre al presidente provinciale e al segretario generale, Luca Chiapella e Marco Manfrinato, Giorgio Chiesa, presidente Associazione Albergatori, Roberto Ricchiardi, presidente Confcommercio Cuneo, Danilo Rinaudo per Confcommercio zona di Saluzzo e Mattia Germone per Confcommercio Ascom Monregalese, mentre Arenaways Longitudes Holding era rappresentata dal founder Giuseppe Arena accompagnato da alcuni dirigenti.



“Il progetto – afferma Luca Chiapella, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – di riapertura delle tratte ferroviarie Ceva-Ormea e Cuneo-Savigliano-Saluzzo, quest’ultima prevista per i primi mesi del 2025, portato avanti da Arenaways Longitudes riscuote il nostro plauso ed interesse della nostra organizzazione, quale opportunità di sviluppo turistico, commerciale e di servizi per le aree interessate”.



“La riapertura di queste tratte ferroviarie chiuse da troppo tempo – conclude Chiapella – potrà fare da volano anche per ulteriori iniziative culturali e di crescita economica”.