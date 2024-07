Il primo cittadino di Canale Enrico Faccenda nuovo presidente dei sindaci del Roero

Sarà Enrico Faccenda, sindaco di Canale a succedere nella carica di presidente dei sindaci del Roero a Silvio Artusio Comba. È stato eletto nei giorni scorsi dal direttivo e verrà coadiuvato da Simone Manzone, sindaco di Guarene nella carica di vice presidente e da Giuseppina Facco, sindaca di Santo Stefano Roero, in quella di segretaria.

Ha dichiarato il neo presidente Enrico Faccenda: “Tra le priorità lavoreremo a una revisione dello statuto e ci attiveremo con la Regione Piemonte per essere riconosciuti come associazione a livello del territorio. Inoltre fra i nostri obiettivi ci saranno Comunità Energetica, Distretto del Cibo e Turismo Outdoor. Pochi punti per essere determinati a portare a termine risultati concreti”

La segretaria Giuseppina Facco interpellata si è detta onorata della carica: “Abbiamo rinnovato un direttivo in cui si lavora bene e in questa fase vogliamo concretizzare gli obiettivi individuati precedentemente e cercare di collaborare tra di noi e con la Regione per il bene del territorio”.

Il vice presidente Simone Manzone ha chiosato: “Si lavorerà inizialmente per avere un’Associazione riconosciuta e riconoscibile a livello territoriale. Al nuovo statuto lavorerà insieme al direttivo una Commissione costituita da Enrica Ponte (Priocca), Mauro Prino (Piobesi), Claudia Rosso (Montaldo Roero), Enrico Grasso (Vezza d’Alba) e Gianluca Costa (Montà) che avrà la Presidenza della Commissione stessa. Ci occuperemo di temi puntuali in sinergia con enti sovra-locali (Europa, Ministeri, Regione Piemonte e Fondazioni Bancarie) per raggiungere obiettivi condivisi e concreti a benefici dei nostri concittadini roerini”.