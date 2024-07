La terza serata del 'Contest Y' a Mondovì la conquistano Clay, i Sedona e i Freaky Tuesday

Esibizioni di qualità ieri, mercoledì 17 luglio, per la terza serata del "Contest Y", concorso musicale dedicato ai giovani artisti emergenti, ideato da Federico Boe, Geordy Bergerone, Federico Fresia, che ha fatto il suo esordio all'interno della consolidata cornice dei "Doi Pass" a Breo.

Ad esibirsi, nel corso della serata presentata dai giornalisti Marco Turco (Unione Monregalese) e Zaira Mureddu (Provincia Granda) in piazza Santa Maria MAggiore sono stati: i Sedona, Sara, Tuan, Clay, Cecilia Barale, Farmakon e i Freaky Tuesday.

Guest della serata l'artista monregalese Vheno che per il "Contest Y" ha vestito anche i panni del giudice, insieme a Arianna Pronesti (TargatoCN), Gianni Scarpace (Provincia Granda) e Peezza (producer cuneese).

La serata ha poi ospitato anche un talk con i ragazzi della web radio "Talk on the roof" di Grinzane. Tanti i temi emersi come la mancanza di spazi e occasioni per esibirsi, ma anche gli influssi che la pandemia ha avuto sulla nascita di nuove band.

La finalissima il 24 luglio, in piazza Roma, con i tre artisti più votati nelle tre serate: Drunk Deers, Lunera, To Be Willy, Zero, Denise, Nede, Clay, Sedona e i Freaky Tuesday.