Domani sera ad Alba s'inaugura Mirabilia on the road

Venerdì 26 luglio alle ore 20.45 nel Cortile della Maddalena di Alba alle ore 21 si inaugura MIrabilia on the road. A seguire lo spettacolo Zloty della compagnia Pau Palaus.

La tappa di Alba proseguirà poi fino al 28 luglio.

Il viaggio On the Road di Mirabilia riprende nei giorni successivi con una prima sosta a Piozzo nella sede di Baladin Open Garden dal 30 luglio al 2 agosto, seguita da Savigliano negli spazi del Museo Ferroviario Piemontese il 3 e 4 agosto.

Mirabilia si riconferma anche per questa edizione Festival di diffusione come vetrina di incontro tra artisti e programmatori, Festival di programmazione attento alle novità, ai nuovi linguaggi, agli artisti emergenti, alle proposte transdisciplinari, e Festival di creazione che accoglie nel corso dell’intero anno in Residenza artistica compagnie e artisti che intendono sviluppare nuovi progetti di spettacolo. Il Festival collabora inoltre con numerosi Enti e Istituzioni arricchendo grazie a queste belle e prestigiose sinergie il ventaglio di proposte per il pubblico.