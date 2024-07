Una passeggiata guidata notturna lungo la Gnomovia di Mango

A Mango sabato 20 luglio l’Associazione Manganum propone una passeggiata guidata notturna in Gnomovia.



I partecipanti, con abiti comodi e scarpe adatte a sterrato devono munirsi di una torcia o una lampada frontale per illuminare il cammino.



Il ritrovo è in piazza XX Settembre alle ore 20.30, l’evento è a offerta libera ed è necessaria la prenotazione ai numeri telefonici 348.5192362-368.7846901.