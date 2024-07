Domenica la corsa-camminata benefica "Passi nel Kuore di Valdieri"

Domenica 21 luglio, a partire dalle ore 9,30 presso gli impianti sportivi di Piazza Brigate Partigiane a Valdieri appuntamento con la corsa/camminata benefica "Passi nel Kuore di Valdieri" organizzata dall'Associazione Battikuore e finalizzata all'acquisto e installazione di dispositivi DAE, uno dei quali sarà colllocato presso Terme di Valdieri.

L'evento è dedicato alla memoria di Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte, tre cuneesi che non ci sono più e i cui cari per una serie di circostanze incredibili si sono ritrovati a ideare un progetto comune: Piero Gilli, scomparso nel 2020 per le complicanze del Covid, Luca Borgoni, atleta di Cuneo, grande appassionato di alpinismo, snowboarder e podista, morto a 22 anni sul cervino nel 2017, e di Giulia Lo Forte, morta a 26 anni dopo dieci anni di lotta contro un tumore.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo presso gli impianti sportivi di piazza Brigate Partigiane, a Valdieri. La partenza è fissata per le 10.30 e si svolge attraverso un percorso naturalistico di rara bellezza con la guida del Parco delle Alpi Marittime. Alle 11 circa la seconda partenza del percorso ludico motorio di 5 chilometri. Alle 12.30 i partecipanti potranno partecipare al pasta party nell'area Pro Loco. Alle 13.30 ci sarà una simulazione di emergenza con utilizzo di defibrillatore DAE.

La giornata proseguirà nel pomeriggio dove alle 14.15 è prevista l'estrazione dei premi della lotteria e alle 15 la presentazione del libro "Portami lassù. Una storia vera" scritto da Cristina Giordana, la mamma di Luca Borgoni che si terrà a Villa Bianco sede del Parco alpi Marittime. La giornata si concluderà con il concerto finale sulla terrazza di Villa Bianco

Parteciperanno all' evento la campionessa di sci Stefania Belmondo, Marco Olmo, ultramaratoneta italiano, vincitore di numerosi ultra trail. In collegamento da Cervinia l’alpinista italiano Hervè Barmasse.