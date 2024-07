La prossima settimana a Cuneo la seconda edizione di Elettroclass

A Cuneo si sta preparando la seconda edizione di Elettroclass, il primo evento al mondo completamente dedicato all’arpa elettroacustica e alla musica elettronica in generale.



Il programma è il seguente:

Giovedì 25 luglio alle ore 21, Spazio Varco (via Pascal 5L): Remy van Kesteren

Venerdì 26 luglio alle ore 21, Spazio Varco (via Pascal 5L): Marcella Carboni

Sabato 27 luglio alle ore 21, Sala “Mosca” del Conservatorio (via Roma 19): Vanja Contu

I tre concerti costituiscono la parte aperta al pubblico del corso Elettroclass, giunto alla seconda edizione e rivolto ad arpiste e arpisti di ogni estrazione e genere musicale che vogliono approcciarsi al mondo dell’arpa elettrica ed elettroacustica: è segnalata la partecipazione di studenti e professionisti provenienti, oltre che dall’Italia, anche da diversi altri Paesi del mondo, come Turchia, Olanda, Germania e Polonia.