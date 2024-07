Trinità celebra, con la fiaccolata e una piece teatrale dedicata, gli ottantesimo anniversario dell'incendio nazista

Come spiega la Sindaca: "Inizieremo con una fiaccolata partendo alle 21,00 da piazza Umberto 1° lungo le strade e le case bruciate, con percorso ad anello e arrivo ancora in piazza Umberto I, dove spegneremo le fiaccole nella fontana per ricordare che il fuoco fu spento con secchi d'acqua in un primo tempo dai trinitesi stessi".

Ancora la sindaca Ernesta Zucco, peraltro attiva partecipante alla rappresentazione teatrale: "Voglio ringraziare gli sponsor, tutti coloro che con sacrificio, molti per la prima volta in scena, si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento. Ringrazio come sempre la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per il generoso contributo, la Ditta Ballario Trasporti, Gianluca Castellino, la ditta Cucchietti".