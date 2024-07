Continuano gli appuntamenti della vivace estate a Battifollo

La Pro Loco di Battifollo è entrata nel vivo dei festeggiamenti estivi. Accantonate la manifestazione sportiva BATTIFOLLO WONDERFUL TRAIL, con grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti, prendono corpo gli eventi per tutti. Si comincerà domenica 28 luglio con Battivesp, primo raduno locale di vespe; manifestazione aperta oltre che ai possessori di vespe di qualsiasii epoca e tipologia, anche a tutti coloro che vogliano passare una giornata in leggerezza e amicizia, emozioni che da sempre appartengono a questi tipi di raduni.

Si prosegue lunedì 29 con serata di fritto misto di pesce in collaborazione con la cooperativa pescatori di Capo mele (prenotazione obbligatoria) e ballo liscio con Alberto e Simone.

Sabato 3 agosto all'interno della chiesa di San Giorgio risuoneranno le note di organo e trombe per il 19° concerto spirituale per la festa patronale di Sant'Anna. Musica protagonista anche sabato 10 agosto con la 4ª edizione di Battifest, manifestazione giovane della zona. I ragazzi (e non) che saliranno ai 900 metri di Battifollo, cominceranno la serata rifocillandosi con pasta, hamburger, patatine e salsiccia preparati dalla Pro Loco, con musica a metà serata del gruppo SKA 90SKARTI e proseguire la festa con la discoteca dei MATSURI CREATORS.

A diposizione dei partecipanti ci saranno shottini a un euro, fiumi di birra e cocktails.

Mercoledì 14 agosto saranno organizzati giochi pomedidiani per bambini con tradizionale polentata per cena di ferragosto e animazione serale con "Mister Flavio".