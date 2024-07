Musica, cibo e condivisione: da domani, venerdì 26 luglio, al via "Estate in Rivalta"

Luglio e agosto a Rivalta di La Morra promettono di essere un'esperienza speciale con il ricco programma di "Estate in Rivalta 2024". Tra musica, cibo, condivisione e serate danzanti, il divertimento è per tutti. "Chi viene da noi non solo potrà godere di un bel programma di eventi, ma troverà, soprattutto, belle persone e tanti sorrisi", è il messaggio della volenterosa Pro Loco.

Il primo evento da segnare sul calendario è già, per domani, venerdì 26 luglio, quando le strade di Rivalta si riempiranno di piatti invitanti e note musicali. Alle 20 sarà possibile gustare un vasto menu in piazza.

L'offerta culinaria spazia dai classici taglieri ai ravioli, dagli hamburger al fish and chips fino al dolce per concludere il pasto in bellezza. Ma la serata non finisce qui: alle 22 un concerto di Rock & Blues accenderà la notte, con un tributo speciale a Vasco e Zucchero.

Sabato 27 luglio, la festa continua con un'altra serata dedicata al buon cibo e alla musica. Dopo aver gustato nuovamente i piatti prelibati della tradizione culinaria (taglieri, ravioli, grigliata mista di carne e dolce), la piazza si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto. A partire dalle 21.30, la band "I Roeri" animerà l'atmosfera.

Dopo una breve pausa, venerdì 9 agosto si riprenderà con la stessa formula vincente: cena in piazza seguita da una serata di balli. Ancora una volta, i piatti saporiti e i dolci delizieranno il palato dei presenti, mentre la musica dei "Tuttafuffa" farà ballare e divertire tutti fino a tarda notte.

L'evento conclusivo di questo variegato programma si terrà sabato 10 agosto. Anche in questa occasione, la serata inizierà con una cena in piazza, dove i partecipanti potranno gustare taglieri, ravioli, grigliate di carne e dolci. Ma il vero clou della serata sarà la performance musicale di Michael Capuano, che con la sua musica coinvolgente chiuderà in bellezza l'edizione 2024 di "Estate in Rivalta".

È importante ricordare che tutte le serate richiedono una prenotazione, da effettuare entro le ore 16 del giorno stesso, chiamando il numero 338 2325368.