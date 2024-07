Saretto celebra l'80esimo anniversario della firma dei "patti" con la resistenza francese contro l'oppressione nazifascista

Il prossimo 10 agosto si celebrerà nella borgata di Saretto di Acceglio in valle Maira l’Ottantesimo anniversario della firma degli Accordi “Patti di Saretto”, avvenuta il 31 maggio 1944, tra i partigiani italiani e i maquisards francesi. Un incontro tra la resistenza italiana e francese in cui si sancivano rapporti di collaborazione, solidarietà e fraternità contro l’oppressione nazifascista: il primo embrione politico dell’Europa dei Popoli.



Il sindaco Giovanni Caranzano: "Con gioia ho il piacere di informarvi, che il prossimo 10 agosto celebreremo un avvenimento storico cha ha segnato la nascita dell’Europa: un’Europa dei popoli! Sarà un evento molto importante a cui abbiamo invitato le massime autorità nazionali e francesi a presenziare alla celebrazione e sarà anche l’occasione per approfondire il grande significato storico della firma di quei Patti. Si alterneranno storici italiani e francesi che parleranno non solo del significo di quella firma, ma anche del valore storico di quella che è poi diventata l’Europa. L’incontro del 10 agosto p.v. è l’ultimo atto dopo le celebrazioni avvenute a Barcelonnette il 21 maggio e a Venelles e Aix en Provence il 31 maggio e il 1° giugno scorsi, a cui abbiamo partecipato portando il nostro contributo e la nostra testimonianza di una fraterna alleanza tra il popolo italiano e quello francese. La celebrazione dell’80° anniversario sarà non solo rievocativa, ma servirà a ricordare un momento incredibile della storia di fraternità tra popoli".



Il programma:

ORE 09:30 – Ritrovo nella Borgata Saretto di Acceglio presso la casa dove furono sottoscritti i “Patti di Saretto” il 30-31 maggio 1944 e registrazione dei partecipanti; ORE 10:00 – Saluto del Sindaco di Acceglio e descrizione del Programma – Apertura dell'Ufficio postale per annullo filatelico in loco;

ORE 10:10 – Alzabandiera e Inni Nazionali da parte degli Alpini;

ORE 10:20 – Saluti da parte delle Autorità presenti italiane e francesi, Fondazione Acceglio e Fondazione Mamo;

ORE 10:50 –Interventi del Professor Aldo Mola e del Professor Sergio Soave;

ORE 11:20 – Intrattenimento musicale a cura della musicista Simonetta Baudino;

ORE 11:40 – Esibizione del “Coro dle Piase” di Campiglione Fenile;

ORE 12:10 – Aperitivo nel forno comunitario e dintorni;

ORE 15:00 – Teatro – Rappresentazione storica sui “Patti di Saretto “;

ORE 15:30 – Esibizione del “Coro dle Piase” di Campiglione Fenile;

ORE 16:00 – Chiusura dell’Ufficio postale in loco - Firma da parte dei Sindaci Italiani e Francesi del Protocollo di Amicizia e Fratellanza tra il popolo italiano e quello francese;

ORE 16:30 – Saluti e consegna dei ricordi;

ORE 17:00 – Fine della manifestazione.