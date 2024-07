Contestazione violenta a Confagricoltura, l'assessore Bongioanni: "Profonda solidarietà al presidente Allasia"

"Desideriamo esprimere la nostra profonda solidarietà a Confagricoltura Piemonte e al suo presidente Enrico Allasia per quanto successo oggi a Torino. Condanniamo fermamente questi atti di vandalismo. Mentre il diritto di esprimere il dissenso è fondamentale in una democrazia, l'uso della violenza non può essere tollerato. Questo tipo di comportamento non contribuisce in alcun modo alla risoluzione delle problematiche legate allo sfruttamento dei lavoratori agricoli, ma al contrario, alimenta tensioni e divisioni.

Tutti noi siamo invece impegnati a lavorare per migliorare la qualità della vita dei lavoratori agricoli e garantire che ogni individuo sia trattato con rispetto e dignità. Proprio nella giornata di domani la Regione Piemonte riunisce, per la prima volta dopo la manifestazione di Alba, le associazioni datoriali e i sindacati di categoria per arrivare a breve all’istituzione di un tavolo permanente per il contrasto al fenomeno del caporalato e al miglioramento delle condizioni del lavoro agricolo. L’unica strada efficace e accettabile è quella del confronto e del dialogo".

Lo hanno dichiarato oggi gli assessori regionali al Commercio e Agricoltura Paolo Bongioanni e alla Sicurezza e Immigrazione Enrico Bussalino a commento degli atti vandalici commessi ai danni della sede di Confagricoltura Piemonte a Torino.