Domani a Niella Belbo inaugura la mostra “Il Silenzio della Bellezza”

Domani, venerdì 2 agosto, alle 16.30 a Niella Belbo sarà inaugurata “Il Silenzio della Bellezza”, prima mostra fotografica e pittorica realizzata dagli operatori e dagli ospiti della Residenza San Giovanni, struttura socio assistenziale di ospitalità permanente attiva nel paese dell’alta Langa dal 2003 e gestita fin da allora dalla Cooperativa Sociale Coesioni Sociali di Alba.

L’esposizione, con scatti e dipinti realizzati da alcuni operatori della struttura insieme agli ospiti, nasce dal desiderio di assimilare il silenzio e la bellezza che caratterizzano il meraviglioso paesaggio niellese alla vita affrontata in una condizione esistenziale diversa come quella degli ospiti della Residenza San Giovanni: silenzio e bellezza sono tratti che ben si prestano a definire entrambi. “L’intento della mostra, dunque, è quello di far ascoltare il silenzio della bellezza, come la vediamo noi, qui, ogni giorno”, spiegano gli operatori. In particolare saranno esposte opere di Sabina Bertola, Operatrice Socio Sanitaria della Residenza San Giovanni e pittrice dal 2003 e di Mariateresa Giorgetti, educatrice e fotografa per passione. Con il loro aiuto i venti ospiti della Residenza hanno dato vita a straordinarie opere d’arte.

La mostra sarà inaugurata presso il Salone Polifunzionale in Via Dietro Castello 2 a Niella Belbo.