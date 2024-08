Guasto alle linee telefoniche del Comune, la situazione sta lentamente tornando alla normalità

I telefoni del Comune di Cuneo sono di nuovo funzionanti e le comunicazioni telefoniche possibili. Il blocco registrato lunedì 29 luglio e risolto nel pomeriggio di mercoledì 31 è stato causato da un complesso problema nelle infrastrutture Telecom, che richiederà un consistente intervento che avrà luogo nei prossimi giorni.

In attesa di una soluzione definitiva del guasto, il fornitore del servizio Fastweb ha installato un dispositivo temporaneo che, sfruttando le tecnologie 4 e 5 G, ha permesso una connessione virtuale per consentire il parziale funzionamento delle linee telefoniche.

La posta elettronica e le connessioni internet non hanno mai smesso di funzionare, quindi il lavoro negli uffici non si è mai fermato.

“Ci scusiamo per il disagio creato ai cittadini - commenta l’assessore competente Andrea Girard -. Abbiamo lavorato fin dal primo istante in cui abbiamo riscontrato il problema per identificarne la causa e cercare le soluzioni. Siamo stati penalizzati dalle mancanze che ormai ha il sistema infrastrutturale della rete telefonica, che è utilizzata da operatori diversi e priva di un’adeguata manutenzione.

Criticità che si aggiungono all’assenza di interventi veloci sui guasti. Monitoreremo la prosecuzione dei lavori, anche a beneficio di cittadini e uffici collocati in questa parte della città, valutando la possibilità migrare il flusso telefonico primario dell’ente verso la tecnologia VOIP SIP su canale in fibra ottica con connessione ridondante”.