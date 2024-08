IL TEMPO DEL FINE SETTIMANA / Oggi temporali, poi caldo ma più gradevole

Oggi un nucleo di aria più fresca ad alta quota porterà un po' di temporali sparsi ma anche molto intensi anche sulle pianure, in particolare in serata. Le temperature caleranno un po' ma soprattutto da domenica, mantenendosi qualche giorno in linea con il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 2 agosto. Sereno o poco nuvoloso al mattino, mente al pomeriggio si comincerà con la normale attività cumuliforme sui rilievi che daranno luogo a rovesci o temporali isolati sulle Alpi. In serata i temporali, complice l'arrivo di aria più fresca in quota, si estenderanno alla pianure, in particolare sul Piemonte meridionale e zone interne della Liguria. Saranno più diffusi e anche di intensità molto forte con possibili grandinate anche importanti e forti raffiche di vento.

Le temperature massime saranno ancora piuttosto elevate e con valori compresi tra 30 e 34 °C. In serata complici i temporali potrebbero scendere un po' anche sotto i 20 °C. Venti che fino al pomeriggio saranno assenti o deboli di direzione variabile, in serata con i temporali come anticipato di potranno essere forti raffiche.

Da sabato 3 a lunedì 5 agosto. L'alta pressione tornerà ad occupare il Mediterraneo, ma con valori meno estremi rispetto ad inizio settimana. Per cui caldo si ma con temperature non oltre 30/31 °C, minime invece che resteranno ancora alte e sopra i 20 °C. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con la normale attività nuvolosa pomeridiana sui rilievi alpini che potrebbe generare isolati temporali.

Tendenza successiva. L'estate proseguirà a pieno regime nei suoi canoni più classici, anche se potrebbe esserci un aumento della calura.

