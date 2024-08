Officina allagata per la quarta volta a Saluzzo: il proprietario accusa l’indifferenza dell’Amministrazione comunale

Le abbondanti piogge cadute nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, hanno messo in ginocchio, per la quarta volta in questi ultimi anni, l'officina di riparazione Vespe, scooter e motocicli di Beppe Pascolini, in via Giovanna Roggero a Saluzzo, posta a poca distanza da via Savigliano, via Pignari e via Lattanzi, dove è stato costruito da quasi 5 anni il Centro commerciale.

Per la quarta volta in pochi anni, l'attività è stata completamente allagata, causando ingenti danni e disagi al proprietario.

Pascolini denuncia una situazione ormai insostenibile: “È incredibile che con tutta la tecnologia che esiste oggi ci siano ancora zone di un paese civile dove si verificano allagamenti di questa portata e con una tale frequenza. Nonostante le ripetute segnalazioni al Comune e al consorzio irriguo, non è stato fatto nulla per risolvere il problema che è sorto dopo la costruzione del Centro commerciale, mentre prima di allora non ho mai subito allagamenti. Ma purtroppo nessuno si assume la responsabilità”.

Secondo il meccanico, alla base degli allagamenti ci sarebbero delle carenze infrastrutturali: “La zona, pur essendo relativamente nuova, non è dotata di un sistema fognario adeguato. I terreni più alti, come quelli qui di fianco, non hanno canali di scolo adeguati e le acque piovane finiscono per riversarsi nelle proprietà sottostanti”.

Il problema non riguardi solo la sua attività, ma anche altre abitazioni e scantinati della zona adiacente a via Pignari verso via Savigliano.

“È come se ci fosse un’indifferenza generale nei confronti di questa situazione – tuona con indignazione Pascolini –. Il Comune è a conoscenza del problema da anni, ma non ha mai preso provvedimenti concreti.

Per questo chiedo che venga fatta finalmente chiarezza su questa situazione e che vengano adottati i provvedimenti necessari per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Non possiamo continuare a subire questi danni economici e morali”.

Beppe Pascolini ringrazia i vigili del fuoco di Saluzzo per il loro tempestivo intervento. “Grazie alla loro professionalità e all'utilizzo delle idrovore, è stato possibile pompare via l'acqua che ha allagato la mia officina e il cortile antistante.

Oggi – conclude il meccanico – sono qui a fare la conta dei danni e a ripulire dal fango gli attrezzi, le Vespe e i motocicli che ho in riparazione”.