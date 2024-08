Un primo weekend di agosto ricchissimo di eventi e feste in tutta la provincia

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere la domenica nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

***

SAVIGLIANO

MIRABILIA ON THE ROAD

Sabato 3 agosto e domenica 4 agosto a Savigliano - Mirabilia “On the Road” con lo spettacolo “ZLOTY” presso Museo Ferroviario Piemontese via Coloira 7 Savigliano.

La storia di due personaggi, un clown e una musicista, ex componenti di una vecchia compagnia circense itinerante dell'inizio del secolo scorso. Una forte tempesta squarcia il tetto del loro tendone, distruggendo lo spazio che ospitava il loro spettacolo, il loro mestiere, e lasciandoli senza lavoro. Ed è qui che inizia ZLOTY. Biglietti in vendita su https://www.ticket.it/teatro/evento/zloty_969781.aspx. “Gimme shelter” (Dammi riparo/rifugio) questo il titolo della 18ª edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Un’edizione che titola come l’ottavo album inglese dei Rolling Stones, pubblicato il 29 novembre 1969: "Gimme shelter" è un brano intenso, quasi un inno apocalittico, denso di significato perché nato in un clima di forte instabilità dovuta, fra le altre cose, alla guerra in Vietnam; un senso di instabilità, forse di inquietudine, attualissimo oggi, in questo periodo storico, in cui talvolta si sente il bisogno di un rifugio per trovare benessere, accoglienza, bellezza. Info su info@festivalmirabilia.it; https://www.festivalmirabilia.it/

***

MONFORTE D’ALBA

MONFORTINJAZZ - MAURO PAGANI IN CONCERTO

Sulla cima di un paese incantato, in uno spazio all’aperto indimenticabile e acusticamente perfetto, Monfortinjazz offre al pubblico l’occasione unica di ascoltare gli artisti e regalare un’esperienza indimenticabile. Sabato 3 agosto alle ore 21.30 Mauro Pagani in concerto. Musiche di “Creuza de Mà” di Fabrizio De Andrè a 40 anni dall’uscita del celebre disco. Info: https://www.monfortinjazz.it/

***

CUNEO

WEEKEND AL MUSEO

Fino al primo weekend di settembre il Museo Civico di Cuneo, nei fine settimana, dà ai visitatori la possibilità di scegliere tra diversi percorsi tematici volti ad approfondire gli aspetti più originali e meno noti dell’esposizione. Le visite avranno la durata di un’ora, con partenza su tre turni: 15.30, 16.30 e 17.30. Prenotazione gradita tramite mail. In alternativa, i visitatori avranno comunque la possibilità di usufruire del percorso “classico” con visita guidata, servizio da sempre compreso nel biglietto d’ingresso il sabato e la domenica. Per info: https://www.comune.cuneo.it/ museo@comune.cuneo.it

***

CUNEO

ZOÈ IN CITTÀ

Zoé in città è attraversata da molteplici traiettorie e proprio per questo “Libere traiettorie” è l’headline scelta per quest’anno. Si tratta di traiettorie individuali, personali, ma anche collettive, sociali. Sono libere perché hanno partenze e arrivi non definiti, esiti casuali di interazioni, desideri, partecipazioni. Libere dalle logiche del mercato, onnipresenti e sempre meno ragionevoli, anche nel mondo dello spettacolo. Sono traiettorie creative e artistiche, libere nei pensieri, nelle azioni. Traiettorie libere di incrociarsi proprio perché le loro rotte hanno percorsi diversi tra loro. Sabato 3 agosto e domenica 4 agosto ore 20.45 spettacolo “Circo contemporaneo Nomad”. Domenica 4 agosto alle ore 22 musica con Dj Federico F. Informazioni: +39 347/7219932; https://zoeincitta.it/

***

CUNEO

A ROATA ROSSI LA PATRONALE DI SAN ROCCO

Sabato 3 agosto dalle 14.30 3° edizione di “Giochi Senza Frontiere” per i rioni al campo sportivo. Alle ore 20 Sagra del Persi (prenotazioni al circolo ACLI o panetteria Meinero. Alle ore 22 Red Night Party. Domenica 4 alle ore 10.30 S. Messa e processione con banda musicale di Bene Vagienna e nel pomeriggio spettacoli vari tra cui alle ore 18 esibizione di kick boxing.

***

ACCEGLIO

CONCERTO ORGANI VESPERA

Prosegue la rassegna concertistica "Organi Vespera", da Vittino a Vegezzi-Bossi quasi 500 anni di esperienza liutaria, che si propone di valorizzare le squisitezze foniche degli strumenti storici e moderni del nostro territorio. La kermesse accoglie da anni alcuni fra i più rinomati organisti del panorama europeo, coinvolgendo al contempo questo strumento in programmi musicali caratterizzati dalla varietà del repertorio e degli organici coinvolti. Appuntamento sabato 3 agosto alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Acceglio con Andrea Angeloni trombone cornamusa e Maurizio Maffezzoli organo Carlo Vittino 1885. Ingresso libero. Info: tel 0172-711608; segreteria@amicimusicasavigliano.org; https://www.amicimusicasavigliano.org/.

***

ALBA

ALBA SOTTERRANEA - VIAGGIO AL CENTRO DELLA CITTÀ

Il percorso "Alba Sotterranea" è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. La visita è possibile in qualunque data per gruppi e scolaresche o per visite private con prenotazione in anticipo: in questo caso scrivi a info@ambientecultura.it. Biglietti individuali: intero 13 €, ridotto 10 (ragazzi tra i 10 e i 17 anni, accompagnatori disabili, soci Ambiente & Cultura, Abbonamento Musei, soci Banca d'Alba, soci Touring Club Italia, docenti e giornalisti), gratuito under 10 e disabili (con invalidità superiore al 75% documentata). Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Sabato 3, domenica 4, sabato 10 agosto (S. Lorenzo) La visita è possibile in qualunque data per gruppi e scolaresche o per visite private con prenotazione in anticipo: in questo caso scrivere a info@ambientecultura.it. Contatti: +39 339 7349949.

***

BERGOLO

SUONI DALLE COLLINE

Domenica 4 agosto presso Teatro della Pietra ore 17, concerto “Da Venezia a Buenos Aires” con Giuseppe Nova al Flauto Traverso e Gli Archimedi. Suoni dalle Colline è la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Giuseppe Nova e Alba Music Festival negli emozionanti territori di Langhe e Roero. Ingresso gratuito. http://www.comune.bergolo.cn.it/Eventi.

***

BORGO SAN DALMAZZO-BEGUDA

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Sabato 3 agosto “All you can Spritz” alle ore 18 e processione da cappella Vecchia con funzione religiosa alle 20.45. Domenica 4 agosto alle ore 11 S. Messa preceduta da processione con banda musicale di Demonte alle ore 16 Raduno auto d’epoca e sportive. Dalle ore 21 live show Cover band Rock e Blues.

***

BOVES

FESTA DELLA LEGIUN STRANIERA- FRAZIONE SAN GIOVANNI FONTANELLE

Sabato 3 agosto Raduno Fiat 500 e incontro Vespisti a partire dalle 13.30 in piazza Giovanni XXIII. Dalle 15.30 giro turistico e cena con grigliata, paella con concerto dei “The Booms”. Domenica 4 agosto ore 9 raduno trattori – ore 10.30 Messa e a seguire processione e benedizione mezzi agricoli. In serata ore 22.15 spettacolo pirotecnico (meteo permettendo).

***

BOVES

MEMORIAL IGOR FACCIA - 13ª EDIZIONE

Sabato 3 agosto ritrovo centauri ore 17 cascina Marquet.

***

BOVES

FESTA MADONNA DELLA NEVE – MADONNA DEI BOSCHI

Sabato 3 agosto cena campagnola dalle ore 20. Per info e prenotazioni rivolgersi merceria “Maddalena” piazza dell’Olmo - Boves

***

BEINETTE

TRACTOR SUMMER PARTY

Sabato 3 agosto dalle ore 14 manifestazione “Tractor summer party” dei trattoristi beinettesi presso Jocasta Bar. Alle ore 21, nell’area esterna alla Sala Olivetti, spettacolo teatrale “La sposa bambina” tratto dal racconto di Beppe Fenoglio a cura dell’associazione Attivamente.

***

CAMO

LANGHE EN FESTA

L'associazione turistica Pro Loco di Camo ritorna a proporre la tradizionale “Langhe en Festa” giunta ormai alla sua 45ª edizione che si svolgerà dal 2 al 5 agosto. Sabato 3 agosto dalle ore 20 tradizionale costinata con l'accompagnamento musicale di Marco Zeta. Domenica 4 agosto il borgo di Camo con le sue opere del Museo a Cielo Aperto saranno invasi dalle colorate e allegre vespe per il 12° Vespa Raduno: alle ore 8.30 le iscrizioni e la colazione (aperta a tutti) presso il Giardino degli Artisti e alle 10 le Vespe partiranno per il giro turistico tra le colline del Moscato con il rientro a Camo per l'aperitivo, le premiazioni e il pranzo. Per l’occasione sarà aperto il “Museo del Riciclo”e la pinacoteca dove poter ammirare le opere pittoriche e scultoree del “Museo a Cielo Aperto”. Lunedì 5 agosto dalle ore 20.30 serata gastronomica e con musica dal vivo “Una sera per caso”. Per le serate gastronomiche è consigliabile la prenotazione contattando i numeri (preferibilmente whatsapp) Alessandro 328.4853557, Paolo 338.2459206. Per il Raduno delle Vespe le prenotazioni vanno inoltrate tramite whatsapp scrivendo a Massimiliano 339.3983281, Mauro 340.2802860. Le serate gastronomiche si terranno sotto la tensostruttura. https://www.museoacieloapertodicamo.it/.

***

CHERASCO

MOSTRA "NAPOLEONE - LA CAMPAGNE DU MONDE”

Continua a Palazzo Salmatoris la Mostra di Jean Gaudarie Thor “Napoleone – La Campagne du monde” presso Palazzo Salmatoris. Orario di visita: dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero

***

CHIUSA DI PESIO

RADUNO ALPINI

Durante il weekend si svolgerà il 51° Raduno Internazionale delle Penne Nere presso Area verde.

***

ENTRACQUE

LE CANZONI DI CARTONI ANIMATI

Sabato 3 agosto ore 18 concerto in piazza Giustizia e Libertà del gruppo “Kinder Reunion”, con canzoni dei cartoni animati anni ‘70/’80. Ingresso libero.

***

FRABOSA SOPRANA

RACCONTI DI PIETRA

Sabato 3 agosto a Frabosa Soprana ci sarà "Racconti di Pietra", un percorso teatrale a tappe ideato da Teatro e Società, per approfondire le storie di una comunità che si racconta attraverso il teatro, le pietre, le vie, le case, e scoprire le storie e le bellezze legate all’Ecomuseo del marmo. Storie antiche e recenti prenderanno forma nella performance itinerante degli attori e accompagnata da musiche dal vivo. Alle ore 14.00 laboratorio teatrale gratuito per bambini e ragazzi (a partire dai 6 anni); lo spettacolo teatrale inizia alle 16.00 con partenza dalla chiesa di san Rocco, e ha un costo di € 5. Maggiori informazioni tel:+39 349 662 7180 (Alessandro Barabino, Ecomuseo del Marmo). iatfrabosasoprana@visitcuneese.it.

***

FRABOSA SOTTANA

MADONNA DELLA NEVE

Festa ad Alma, frazione di Frabosa Sottana, da giovedì 1° a lunedì 5 agosto in occasione della festa patronale dedicata alla "Madonna della neve". Serate di buon cibo e musica, manifestazione sportiva non agonistica "7 Piloni - Camminando con Silvio". Informazioni e prenotazioni al numero +39 339/592.8256.

***

LEQUIO BERRIA

FESTA PATRONALE

Dall'1 all'11 agosto si svolgerà a Lequio Berria la Festa Patronale di San Lorenzo. In programma serate musicali e gastronomiche, spettacoli teatrali, appuntamenti con l'arte e rassegna commerciale. Il 10 agosto “Mangia en d’Anda”, passeggiata sotto le stelle degustando i piatti della tradizione. Info: http://www.comune.lequioberria.cn.it/

***

LIMONE PIEMONTE

FESTA SAN PIETRO IN VINCOLI – ESCURSIONI A CAVALLO E PASSEGGIATA

A Limone Piemonte si celebra la festa patronale di San Pietro in Vincoli con giochi e intrattenimenti per bambini in piazza San Sebastiano, balli e intrattenimenti vari. Sabato 3 agosto giornata a cavallo dedicata a cavalieri esperti con escursione al lago Terrasole, pranzo al sacco e partenza dal maneggio. Info al 3471703688. Al Teatro della Confraternita ore 21 rassegna Accademie in Valle “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi a cura del sestetto d’archi Estemporanea Ensamble. Domenica 4 agosto alle ore 17, in biblioteca, presentazione del libro “Ultimo piano” di Valentina Mattia e concerto “Lou Gramisel” alle ore 21 Teatro alla Confraternita.

***

MAGLIANO ALFIERI

SFIDA AL NEMICO – CASTLE ANGELS AL CASTELLO

Gioco a squadra nel weekend. “All’interno del castello di Magliano Alfieri si è installata una piccola cellula dell’organizzazione rivale. Sono nascosti lì dentro e, pare, siano in possesso di una delle Pietre della Rocca che stiamo cercando…”. L’avventura nel Castello di Magliano Alfieri. Tutte le info su castellomagliano@barolofoundation.it. https://www.castleangels.it/missioni/sfida-al-nemico/; +39 3319231050.

***

MARGARITA

FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 4 agosto ritrovo dei trattori presso Palacoj e alle ore 11 S. Messa con benedizione dei mezzi agricoli. Intrattenimenti vari nel pomeriggio e alle 21 caccia al tesoro notturna e concerti.

***

MONDOVÌ

12° CAMPIONATO ITALIANO BOCCE QUADRE

Da sabato 3 agosto a domenica 4 agosto si disputa a Mondovì Piazza il 12° campionato italiano di Bocce Quadre. Centro nevralgico per iscrizioni Piazza Maggiore a partire da sabato mattina. Talks con personaggi del territorio sabato ore 16-18 e domenica ore 16-18. Mostra “Qubica” con opere d’arte esposte, intrattenimenti musicali e gastronomici.

***

MONFORTE D’ALBA

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

Domenica 4 agosto alle ore 21, reading musicale del racconto "L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono presso l'Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba. Info: monforte@tourbante.com.

***

MONTEROSSO GRANA

FESTA DI SAN PIETRO

Festeggiamenti patronali di San Pietro a Monterosso Grana. Sabato 3 agosto ore 19 Serata Pizza – ore 21.30 Musica 360° con “Fabros Band”. Domenica 4 agosto ore 9 Apertura mercatino ed esposizione “Babaciu”– ore 10 S. Messa con Banda Musicale di Caraglio – ore 12.30 “Pranzo dell’Amicizia” con prenotazioni al 3475774634 – ore 15.30 esibizione gruppo musicale “Madamè”.

***

MURAZZANO

PASSEGGIANDO DI SERA CON IL MURAZZANO

Sabato 3 agosto passeggiata tra le strade del centro storico di Murazzano con una cena itinerante per assaporare i sapori autentici attraverso 8 punti ristoro e per gustare prelibatezze locali accompagnate da eccellenti vini. Protagonista assoluto della serata: la Tuma di Murazzano. Durante questa serata speciale, spettacolo di una danzatrice del ventre e di un fisarmonicista itinerante che suonerà le canzoni preferite su richiesta. Inoltre premiazione del Concorso Fotografico Vivere Murazzano che si terrà sul palco nella piazza principale. Per concludere questa straordinaria esperienza, un concerto emozionante nella piazza principale del paese. Per info: comune@comune.murazzano.cn.it.

***

PAESANA

DIODATO IN CONCERTO

Diodato, il cantautore vincitore del Festival di Sanremo del 2020 e fresco vincitore del David di Donatello per la miglior canzone originale con “La mia terra”, sarà protagonista della stagione 2024 dei Suoni delle Terre del Monviso. Appuntamento domenica 4 agosto alle 15.30 a Paesana in frazione Agliasco. I biglietti sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone.

***

PRAZZO

VERRÀ UN’ALTRA ESTATE

Sabato 3 agosto, alle ore 21 la Sala Scuderie di Prazzo Inferiore ospiterà la proiezione del film “Verrà un'altra Estate”. In programma anche un incontro con il regista, Marco Ottavio Graziano e gli attori. Girato tra il 2021 e 2022 da Harmonia Film con la regia di Marco Ottavio Graziano, “Verrà un’altra estate” è ambientato in alta Valle Maira, nel cuore delle terre occitane. Protagonisti del docufilm sono Christian, giovane figlio di allevatori, e la sua compagna di avventure estive, la mucca Albina. Tra momenti di vita quotidiana reale fatta di lavori ancora manuali quali la mungitura, la lavorazione del latte e la produzione dei formaggi, prende piede l’amicizia sana e incondizionata di un ragazzo e della sua compagna di avventure. In un mondo globalizzato e tecnologico, il docufilm presenta uno spaccato di vita ancora attuale nelle Alpi di Cuneo, dove borgate alpine e pascoli si popolano da giugno a settembre, dove la transumanza è un rituale imprescindibile che segna ancora il ritmo di vita di uomini e animali. In molte scene a parlare saranno i paesaggi incontaminati, la natura con il fruscio del vento, il vocio degli animali selvatici, il suono squillante dei campanacci. Un ritorno alle origini, all’essenziale che non è frutto della fantasia del regista, ma che è la reale trasposizione in immagini del vissuto di pastori e allevatori, ancora attuale seppur inusuale agli occhi dei più. Info. tel:+39 0171 999 190; info@ecomuseoaltavallemaira.it.

***

RITTANA - BORGATA PARALOUP

IL RICORDO DELLA RESISTENZA IN VALLE STURA

Sabato 3 agosto a partire dalle 10.30. Per ricordare gli ottant'anni della guerra di Liberazione in Valle Stura - nell’estate del 1944 - e lo scontro di Pianche di Vinadio del 20 agosto 1944. Sabato 3 agosto presso la Borgata Paraloup ci sarà un incontro al mattino con gli interventi di Carlo Gentile, Marco Revelli e Marco Ruzzi e al pomeriggio un reading teatrale dal palco con lo spettacolo “Sconfini”. In caso di maltempo lo spettacolo Sconfini si svolgerà comunque, spostandosi all’interno della Baita Barberis fino ad esaurimento posti. L’ingresso alle iniziative è gratuito, con prenotazione consigliata su Eventbrite. Info su www.nutorevelli.org.

***

RODDI

VISITE AL CASTELLO

Domenica 4 agosto, alle famiglie in visita al castello verrà consegnato il libretto illustrato CIAO! (consigliato per bambini da 6 a 12 anni) per scoprire la storia del castello di Roddi, dei signori che vi hanno abitato e le sale storiche, come le cucine al piano interrato appena restaurate.Un percorso di parole, immagini e disegni (anche da colorare) utile per la visita guidata e da portare a casa per continuare a giocare. Ogni prima domenica del mese la tariffa per le famiglie è speciale: 12 euro per 2 adulti + 2 bambini con il libretto CIAO! incluso. I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo del libretto. Il castello è aperto la domenica e i giorni festivi dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo visita guidata alle 17,30). La prenotazione è consigliata e si accede al castello con visite esclusivamente guidate di 45 minuti, in gruppi di massimo 20 persone. Info e prenotazioni: castelloroddi@barolofoundation.it; https://terrealte.cn.it/events/sabato-3-agosto-ad-ammirar-le-stelle-sul-sentiero-del-belvedere/.

***

SALUZZO

TOUR SERALE

Nella serata di sabato 3 agosto, alle ore 21.30, MuSa – Musei Saluzzo organizza una visita guidata serale alla scoperta dell’antico borgo medievale di Saluzzo con partenza dal camminamento panoramico di ronda della Castiglia, antico castello dei marchesi di Saluzzo, e conclusione nel suggestivo chiostro della chiesa gotica di San Giovanni. Il costo della visita è di 8 euro a partecipante, gratuito per bambini under 10 anni. Ritrovo alle ore 21.30 dalla biglietteria della Castiglia. Prenotazione obbligatoria. musa@itur.it; https://visitsaluzzo.it/.

***

VALDIERI – SANT’ANNA DI VALDIERI

FESTA DELLA MADONNA DEL COLLETTO E BEE LAB

Sabato 3 agosto, a partire dalle ore 10,30 presso il Parco Archeologico di Valdieri, appuntamento con il laboratorio didattico "Bee Lab". Questo laboratorio è pensato per far scoprire ad adulti e bambini la straordinaria forza e l'importanza delle api nel nostro ecosistema. Evento a pagamento, prenotazione necessaria su info@montagnedelmare.it Informazioni: Società Cooperativa Montagne del Mare. Domenica 4 agosto alle ore 11 messa e processione a Madonna del Colletto. Dalle 12 polentata a Sant’Anna di Valdieri, musica e karaoke.

***

VEZZA D’ALBA

SUONI DALLE COLLINE

Sabato 3 agosto presso il Santuario Madonna dei Boschi ore 21 concerto Voci dell’Anima con Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee soprani – Giuseppe Nova Flauto Traverso – Orchestra classica di Alessandria. Ingresso gratuito. https://www.albamusicfestival.com/it/.

***

VILLANOVA MONDOVÌ

VISITE AL SANTUARIO DI SANTA LUCIA

Domenica 4 agosto terzo appuntamento dell'estate con la visita guidata al Santuario di Santa Lucia di Villanova Mondovì, che domina la Valle Ellero dal XVI secolo. Maggiori informazioni contattando il numero: +39 351 638 4771 (via SMS/Whatsapp). Prenotazione vivamente consigliata. La successiva ed ultima occasione di visita guidata sarà domenica 1º settembre. Fino a metà settembre, il Santuario sarà inoltre aperto alle visite tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18.00, con preghiera del rosario in grotta, animata dalle Suore Missionarie della Passione alle ore 16.30.

***

VILLAFALLETTO – FRAZIONE TERMINE

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Sabato 3 agosto presso il circolo ACLI “Gran Grigliata”. Per info: 3319979594.

***

VILLAR SAN COSTANZO

FALCONERIA

Domenica 4 agosto ore 10.30-12.30 e 14-16 lezioni di Falconeria presso Riserva dei Ciciu del Villar. Evento aperto a tutti. Per info 0171/902087.