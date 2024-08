Il mondo della farmacie in lutto per la morte di Luciano Platter, storico presidente Federfarma

Si è spento nella giornata di oggi, domenica 4 agosto, all’età di 77 anni, il dottor Luciano Platter, presidente emerito di Federfarma Torino, ruolo attribuito dopo essere stato presidente per oltre 20 anni e consigliere dal 1976 della Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani.



Platter è stato anche presidente di Federfarma Piemonte per oltre 10 anni oltre a essere stato membro del consiglio di presidenza nazionale.



A lui si deve l’intuizione e la creazione di un “sistema farmacia” unico in Italia con al centro Federfarma. L’ultima sua creazione, la onlus dei farmacisti, Farmacares, per sostenere iniziative sanitarie a favore della popolazione.



Lascia la moglie Donatella e la figlia Francesca, anch’essa titolare di una farmacia.