A Frabosa Soprana al via il primo festival letterario "Montagne di carta"

Al via "Montagne di carta", il primo festival letterario organizzato da CDM lab in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Frabosa Soprana per il mese di agosto.

Il primo appuntamento sarà il 10 agosto con Bruno Morchio “Le ombre della sera“, Arianna Destito Maffeo "Bonny Parker", Gianni Ansaldi "Sequestro d’autore: monologo all’osteria per Bacci Pagano".

Il 14 agosto ci sarà la presentazione dell’ultimo romanzo di Sarah Cogni "Anna Lobont".

Il 17 agosto Federico Traversa presenterà "One love", Daria Cad "Back to Amy".

Il festival si chiuderà il 21 agosto con Christian Costa "Il colore della vendetta" e Fulvio Rombo con "Profanazione". Dialogheranno con gli autori Roberta Dho e Sarah Cogni.

Al termine di ogni presentazione si svolgerà il firma copie. L'ingresso è gratuito, gli incontri si svolgeranno alle 17.30 nei locali del CDM Lab a fianco della farmacia.