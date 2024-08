L’agosto di Occit’amo tra musica e tradizioni

Tredici concerti, 6 occasioni di ballo, 2 laboratori per bambini, 1 lezione-concerto, 1 serata con il teatro e 1 di cinema all’aperto: da venerdì 2 a venerdì 16 agosto il festival Occit’amo viaggia nelle sei valli delle Terre del Monviso e nella pianura saluzzese toccando 15 diverse località in altrettanti giorni, per una serie di appuntamenti che raccontano la storia di questo territorio, le sue tradizione e le sue capacità di incontrare personalità artistiche provenienti da altre zone d’Europa con i linguaggi della musica popolare, a cavallo tra tradizione e contemporaneità.

Dopo l’avvio del festival di venerdì 27 luglio a Rossana, con il grande evento in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rossana che ha visto protagonisti i Modena City Ramblers, Occit’amo entra nel vivo della sua decima edizione con una formula completamente rinnovata rispetto al passato, nella quale gli eventi si susseguono più ravvicinati dal punto di vista temporale e territoriale, superando la scansione dei sei fine settimana consecutivi dedicati ciascuno ad una valle diversa. Per la prima volta, inoltre, Occit’amo non si conclude con il tradizionale concerto di Ferragosto di Lou Dalfin al Santuario di San Magno in valle Grana ma con due eventi musicali in programma venerdì 16 agosto a Brondello, in valle Bronda, e a Gaiola, in valle Stura: due luoghi che si trovano non a caso a Nord e a Sud delle Terre del Monviso, per un ideale abbraccio conclusivo di questa edizione del festival.

Il cuore del festival, come sempre, sono la musica e il ballo: se la maggior parte dei concerti in programma sono di puro ascolto, con diversi ospiti musicali internazionali che giungeranno dalle regioni del sud della Francia, dalla Spagna e dalla Slovacchia, c’è un numero consistente di occasioni pensate in modo preciso per il ballo, dai seguitissimi appuntamenti di danza con Daniela Mandrile ai “gran bal” organizzati a seguito dei concerti o in modalità del tutto autonoma.

Tra gli appuntamenti in calendario c’è un filone di eventi con protagonisti che arrivano dalla Francia. Il primo è il concerto del francese Benjamin Melia, professore al Conservatorio di Saint-Raphaël che si esibisce venerdì 9 agosto alle ore 21 nel salone comunale di Ostana portando le sonorità della Provenza orientale con galoubet, tamburello e piffero. Domenica 11 alle ore 15.30 alla Certosa della Trappa del Mombracco, nel Comune di Barge, il musicista, musicologo e figura di riferimento del folk revival del centro Francia Eric Montbel propone un viaggio alla scoperta della musica e delle cornamuse delle regioni del centro Francia, Morvan, Limousin, Auvergne e Bourbonnaise; con lui Fabio Rinaudo. Il terzo e ultimo incontro con la cultura musicale francese si tiene nella serata di martedì 13 a Marmora, quando alle ore 21.30 Les Voix du Dahu, 5 cantanti della regione di Nizza mescolano melodie del mare e delle montagne in un repertorio eclettico dal profano al sacro.