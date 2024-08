Costigliole Saluzzo, al via il lavori di asfaltatura in via Savigliano

Al via il lavori di asfaltatura in via Savigliano, da anni attesi e resi possibili grazie all'interlocuzione intessuta tra Comune e Provincia, titolare del tratto.

"In questi mesi infatti, - spiegano dall'amministrazione - in virtù dell'interessamento del consigliere provinciale Silvano Dovetta e del presidente Luca Robaldo, si è riusciti a mettere in programma e in cantiere la sistemazione della porzione di asfalto più disastrata del concentrico. Finalmente avviata".

Lunedì mattina proprio il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha partecipato al sopralluogo lungo il tratto interessato dalla prima stesura del manto, alla presenza dell'amministrazione comunale (il sindaco Fabrizio Nasi e gli assessori Colombero, Sola e Anghilante) e ai promotori del Comitato per la sicurezza sorto per iniziativa di alcuni residenti. Fabrizio Capellino, Walter Ellena e Gavino Passerò hanno ringraziato la Provincia e il Comune per l'interessamento sull'annosa problematica: "Il tema era sentito, non a caso abbiamo raccolto oltre 650 firme di cittadini preoccupati e ci siamo attivati con le istituzioni con una richiesta imperniata sul tema della sicurezza: via Savigliano, è battuta quotidianamente da centinaia di mezzi aziendali ed è uno snodo anche per residenti e turisti. Un tratto che, via via, a causa delle profonde buche, era diventato particolarmente pericoloso anche per i ciclisti".

Il Comune, con il sindaco, il vicesindaco e l'intera Giunta, e la Provincia in questi mesi ha ascoltato le esigenze dei cittadini e cercato una soluzione. La Giunta Robaldo ha trovato le risorse per avviare l'intervento, che permetterà l'asfaltatura di 2 dei 4 km della strada più dissestata del paese, ricevendo massimo supporto da parte degli uffici tecnici comunali.

"Un lavoro intenso: è quasi terminata la stesura dell'asfalto. - dichiara il sindaco, Fabrizio Nasi - "Si è proceduto "per corsie", il traffico non è stato mai interrotto lungo il tratto. Le aziende di autotrasporti interessate da questa rotta hanno modificato il loro percorso passando da Villafalletto per non consumare il manto di usura appena steso. Ringraziamo per questa collaborazione gli amministratori e gli uffici del Comune guidato da Pino Sarcinelli. In virtù di una proficua interlocuzione con la Provincia siamo riusciti a mettere un importante tassello nel puzzle della viabilità costigliolese. Altre decisive tessere andranno al loro posto nei prossimi mesi, con una serie di interventi volti a garantire fluidità e sicurezza alle strade del nostro paese".