"Estate in Rivalta 2024" torna con allegria, musica e voglia di stare insieme

A Rivalta di La Morra si torna a vivere l’allegria con "Estate in Rivalta 2024". Tra musica, cibo, momenti di condivisione e serate danzanti, il divertimento è garantito per tutte le età. Dopo la riuscita "anteprima" di fine luglio, il variegato programma riprende venerdì 9 agosto con una cena in piazza alle ore 20. L’offerta culinaria spazia dai tradizionali taglieri ai ravioli, passando per hamburger, fish and chips, e per concludere con dolci prelibatezze. Ma la serata non si ferma qui: alle 22, la musica dei "Tuttafuffa" animerà l’atmosfera, facendo ballare e divertire i partecipanti fino a tarda notte.

L'evento conclusivo si svolgerà sabato 10 agosto. Anche in questa occasione, la serata avrà inizio con una cena in piazza, dove i partecipanti potranno assaporare taglieri, ravioli, grigliate di carne e dolci. Il clou della serata sarà l'esibizione musicale di Michael Capuano, che con la sua musica coinvolgente chiuderà in bellezza l'edizione 2024 di "Estate in Rivalta".

È importante ricordare che per tutte le serate è necessaria la prenotazione, da effettuare entro le ore 16 del giorno stesso, chiamando il numero 338 2325368.