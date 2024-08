A Occit'amo Festival Juri Chiotti & Sergio Berardo con "Gust de musica"

La nuova settimana di Occit'amo inizia con gusto delle Terre del Monviso e musica occitana. GUST DE MUSICA: gli strumenti, le melodie i canti occitani incontrano la gastronomia è una lezione concerto con Sergio Berardo & Simone Buccolo seguita dai piatti tipici dei due versanti proposti da Juri Chiotti. Un viaggio nel tempo e nello spazio per scoprire la musica occitana: flauti, oboi, cornamuse, ghironde, violini, organetti, e molti altri strumenti accompagneranno l’ascoltatore nelle differenti tradizioni regionali D’òc per svelarne gli aspetti meno conosciuti.

A seguire il cinema di NUOVI MONDI FESTIVAL - CINECAMPER, le note d'oltralpe di Benjamin Melia, le cornamuse di Eric Montbell in coppia con Fabio Rinaudo e a Bellino un inedito duo slovacco.

Mercoledì 7 agosto 2024 - dalle ore 17.30

Reis Cibo Libero Di Montagna - Chiot Martin - Valmala | Valle Varaita

GUST DE MUSICA: gli strumenti, le melodie i canti occitani incontrano la gastronomia

Seguirà:

Ore 19.00

Aperitivo con bevande e pregustativi della tradizione - € 8

Ore 20.00

Cena su prenotazione T. 0175 978033 - reis.cibodimontagna@gmail.com

Cena occitana con piatti tipici dei due versanti fratelli: contrabbando di sapori delle valli e dell’Occitania

granda - € 40, bevande escluse

Ingresso gratuito

A cura di Occit’Amo festival in collaborazione con Reis Cibo Libero Di Montagna

Giovedì 8 agosto 2024 - ore 21.30

Verzuolo - La Villa | Valle Varaita

CINECAMPER “MANODOPERA”

di Alain Ughetto, premiato al Festival di Annecy e agli EFA

Ingresso gratuito

A cura di Nuovi Mondi festival - in collaborazione con Occit’amo Festival

Venerdì 9 agosto 2024 - ore 21.00

Ostana | Valle Po

Salone Comunale - BENJAMIN MELIA

Ala coperta - GRAN BAL con SONADORS



Domenica 11 agosto 2024

Certosa della Trappa - Barge | Valle Infernotto

ore 15.30

ERIC MONTBEL & FABIO RINAUDO

LA NUIT DE LA CORNEMUSE



Domenica 11 agosto 2024

Bellino |Valle Varaita

Ore 17.00

LE DANZE OCCITANE DI DANIELA MANDRILE

Ore 21.00

MATUS KOVAR E TOMÁŠ BLAŽEK

A seguire

GRAN BAL con DESTARTAVELA’

