Da Montaldo Mondovì a Pesaro: il duo Kairós porta la musica e l'amore all'abbazia di San Michele Arcangelo di Lamoli

"Filia", un concerto per ri-unine. È questo il nome del concerto-evento nato grazie alla passione e al talento del il duo Kairós, composto dalla monregalese Sofia Repetto (voce soprano) e dal toscano Tommaso Gabellini (pianoforte), che si sono conosciuti attraverso un progetto scolastico a Rondine.

Dopo il successo dei due eventi ospitati alla Grotta dei Dossi e a Montaldo Mondovì il duo è pronto per esibirsi nella splendida cornice dell'abbazia di San Michele Arcangelo di Lamoli, nel comune di Borgo Pace, in provincia di Pesaro-Urbino, che quest'anno propone importanti eventi in quanto Capitale Italiana della Cultura.

Il concerto, reso possibile grazie al comitato per la valorizzazione dell'abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Lamoli, con il patrocinio del Comune di Borgo Pace, Pesaro capitale italiana della cultura 2024 e la parrocchia di san Michele Arcangelo di Lamoli e Sompiano, si svolgerà domenica 11 agosto alle 21.

"Siamo molto contenti di poter portare l'atmosfera di 'Filia', evento articolato tra poesia e musica, a Borgo Pace.- spiegano dal duo Kairós- È motivo di grande orgoglio sapere che l'iniziativa è stata apprezzata dagli organizzatori che ci hanno dato la possibilità di inserire l'evento nella programmazione di appuntamenti in occasione di Pesaro capitale della cultura".

Sofia e Tommaso proporranno brani di Mozart, Schubert, Puccini ed Ives. Dopo la trasferta si esibiranno nuovamente in Piemonte il 16 e il 18 agosto, rispettivamente con un intervento poetico-musicale a Montaldo di Mondovì con Remigio Bertolino e a Monastero di Vasco (Santuario delle Lame) con 'Filia'.