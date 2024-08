Ampia partecipazione a Chiusa di Pesio per la gara podistica non competitiva “Primo Memoriale Divisione Alpina Cuneense”

Sabato 3 agosto a Certosa di Pesio le Sezioni dell’Ass. Naz. Alpini di Cuneo e di Mondovì, in collaborazione e amicizia hanno organizzato una corsa podistica non competitiva di su due distanze (9km e 6km) denominata “Primo Memoriale Divisione Alpina Cuneense”. Tale competizione ha avuto un ottimo successo di iscrizioni, annoverando 90 atleti presenti. I vincitori sui 2 percorsi sono risultati: Lauria della Sezione ANA Cuneo sul percorso di 6km, mentre nel percorso di 9km si è classificato primo l’atleta Laratore della Sezione ANA Mondovì.



I referenti sporto ANA delle 2 Sezioni (Ferrero per Mondovì e Agnello per Cuneo) hanno ringraziato il Gruppo Alpini di Chiusa di Pesio (Sezione ANA Cuneo), il Gruppo Alpini Alta Valle Pesio (Sezione ANA Mondovì) e l’Associazione PAM (podistica) per la collaborazione per la buona riuscita della prima edizione di questa competizione amatoriale.