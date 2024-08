Nel 160° anniversario della prima ascesa femminile al Monviso, la rievocazione con escursione storica al Bivacco Boarelli

Domenica 18 agosto in occasione del 160° dalla prima ascesa al femminile al Monviso, avvenuta il 16 agosto 1864, da parte della nobildonna verzuolse, nata nel 1838 a Torino, Alessandra Boarelli assieme alla giovane damigella Cecilia Fillia e un gruppo di accompagnatori, il Cai sezione "Monviso" Saluzzo con il patrocinio del Comune di Verzuolo organizza la "Salita al bivacco Boarelli".

L'iniziativa si svolgerà in due fasi distinte: ascensione al Bivacco Boarelli attraverso il vallone delle Forciolline con rievocazione (in costumi tradizionali), lettura di brani storici per ricordare i 160 anni dalla storica impresa di Alessandra Boarelli, pranzo al sacco e successiva discesa dal bivacco Berardo.

Riservata a escursionisti (EE).

Seguirà una “merenda sinoira” a Casteldelfino (per gli escursionisti e per tutti gli iscritti all'evento) alla Libreria alpina Fusta e in collaborazione con Pro loco.

Ad Alessandra Boarelli è dedicato il bivacco omonimo, alla base del versante Sud del Monviso, presso i Laghi delle Forciolline, sulla via di accesso al Monviso da Castello di Pontechianale.

Intanto, sempre a Casteldelfino, durante tutto il mese di agosto per omaggiare Alessandra Boarelli nasce l’iniziativa “Antipasto Boarelli”,

Le attività di ristorazione del paese della valle Varaita hanno nei propri locali un antipasto dedicato alla scalatrice.