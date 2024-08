Provincia, si prospettano significativi ricambi in Consiglio

Manca ancora un mese alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale, ma già si prospetta un possibile, significativo ricambio in sala Giolitti.

Certezze al momento non ve ne sono, essendo liste e schieramenti appena in fase di abbozzo, anche se alcune indiscrezioni già trapelano.

Sembrano intenzionati ad uscire di scena per varie ragioni: Massimo Antoniotti (Borgomale), eletto in quota Forza Italia; Pietro Danna (Monastero Vasco), in quota Granda in Azione; Mauro Astesano (sindaco di Dronero) in quota centrosinistra “La Nostra Provincia) ed Emanuel Loris (Moiola) subentrato poche settimane fa al posto di Anna Maria Molinari ed essendo questi primo escluso della lista “La Nostra Provincia” e Marco Bailo (Magliano Alpi) in quota Fratelli d’Italia.

Quest’ultimo, riconfermato sindaco di Magliano, era l’unico consigliere a non far parte della “grosse koalition” presieduta da Luca Robaldo.

Non si può dire che fosse all’opposizione, anche se due anni fa era stato il solo ad astenersi in occasione della presentazione del documento programmatico del presidente.

Di certo si sa che si ricandideranno: Silvano Dovetta (sindaco di Venasca e presidente dell’Unione montana valle Varaita), che dal centrosinistra passerà però alla lista civica di centro, convenzionalmente denominata “lista Robaldo”, destinata a sostituire, in versione riveduta e corretta, “Granda in Azione”; Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e responsabile provinciale degli Enti locali del Pd; Vincenzo Pellegrino, capogruppo di “Centro per Cuneo” oltre che capogruppo uscente in provincia di Granda in Azione e che farà quindi parte della futura “lista Robaldo”; Simona Giaccardi, Lega, presidente del Consiglio comunale di Fossano; Stefano Rosso, Lega, sindaco di Sommariva Perno.

Incertezza, ad oggi, sulle due esponenti femminili, Graziella Viale, Forza Italia, vicesindaco di Roaschia e Bruna Sibille, Partito Democratico, già assessore regionale, ex sindaco di Bra e attuale vicepresidente del Consiglio comunale.