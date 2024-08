Il Ferragosto in un’oasi di natura e relax, ti aspettiamo al Bioparco Acquaviva

In un angolo della provincia di Cuneo, precisamente a Caraglio in via Bottonasco 41, si trova un luogo dove natura e relax si fondono in un’esperienza indimenticabile in questa calda estate: il Bioparco Acquaviva. Aperto tutti i giorni, questo paradiso verde offre un rifugio perfetto per chi desidera allontanarsi dal caos cittadino e immergersi in un ambiente naturale, dove le temperature sono sempre piacevoli e la tranquillità è garantita.

Il Bioparco Acquaviva è il posto giusto per tutti coloro che amano la natura, indipendentemente dall’età o dagli interessi. Che tu sia un giovane alla ricerca di un luogo dove divertirti con gli amici, una famiglia in cerca di una giornata all’aperto o semplicemente una persona che desidera rilassarsi e rigenerarsi, il Bioparco offre l’ambiente perfetto. Le ampie aree verdi e i sentieri immersi nella natura rendono ogni visita rigenerante.

Per Ferragosto, il Bioparco Acquaviva ha preparato un’esperienza unica per tutti i suoi visitatori. Un menu frutto della cura e della passione dei cuochi, sarà il protagonista di una giornata all’insegna del buon cibo e del benessere. Gli ingredienti freschi e genuini, combinati con l’atmosfera magica del parco, renderanno il tuo pranzo di Ferragosto un momento speciale e indimenticabile.

Non perdere l’opportunità di vivere un Ferragosto diverso, lontano dal caos e immerso nella natura. Il Bioparco Acquaviva ti aspetta con le sue meraviglie naturali e un’accoglienza calorosa. Prenota subito il tuo pranzo al numero 351-6747483 e preparati a vivere una giornata di Ferragosto come non l’hai mai fatta prima!

Il Bioparco Acquaviva si trova a Caraglio, in via Bottonasco 41.

Sito internet https://bioparcoacquaviva.com/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090175342679

Instagram https://www.instagram.com/bioparco_acquaviva/