Continuano le ricerche di Brodo, perso nella zona di Costigliole Saluzzo/Piasco

“Stiamo ancora cercando il nostro Brodo” dice preoccupata la famiglia umana di questo tenerissimo cagnolino, dopo l’appello dello scorso 6 agosto.

Brodo ha un anno, musetto buffo e pelo lungo (ora è tosato) color marrone chiaro. È un maschio intero ed è provvisto di microchip.



Si è perso tra la zona di Costigliole Saluzzo e Piasco: “Secondo noi in questi giorni può anche essersi diretto nel saluzzese non solo in Valle Varaita. Questo appello è un grande aiuto per noi e ringraziamo di cuore voi di TargatoCn per accoglierlo. Chi ha un pelosetto sa bene quanto ci si affezioni e quanto si possa essere preoccupati. Offriamo ricompensa solo per avvistamenti con prova fotografica e ringraziamo di cuore quanto ci aiuteranno a ritrovare il nostro Brodo.”

In caso avvistamento si prega di contattare il 3402840368 oppure il 3281442313.