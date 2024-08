Ospedale di Savigliano, la dottoressa Bongioanni chiarisce: "Motivi personali dietro la scelta di lasciare la Neurologia"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta della dottoressa Maria Roberta Bongioanni al nostro articolo sull’ospedale di Savigliano.



Gentilissimi direttore e giornalista Barbara Simonelli di TargatoCn,

in relazione all’articolo pubblicato nei giorni scorsi tengo a precisare che la scelta, molto sofferta e meditata, di rinunciare al ruolo di direttore della Neurologia di Savigliano è dovuta esclusivamente a motivi personali, tutelati dal decreto legislativo 196 del 2003 e dal regolamento UE 2016/679.



Tale scelta è stata discussa e condivisa con la direzione generale dell’ospedale, che ringrazio per averla rispettata e accettata nonostante le criticità del momento. Ritengo che cedere alla facile tentazione di strumentalizzarla per enfatizzare le difficoltà che caratterizzano attualmente i nostri ospedali, sia hub che spoke, non giovi a rafforzare la necessaria collaborazione tra strutture diverse, nella logica di condivisione ma anche di rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.



Sono certa che chi è chiamato a svolgere ruoli dirigenziali nel SSN, sanitari o amministrativi, saprà operare mettendo al centro non l’affermazione personale, ma i bisogni dei malati, per i quali fino ad oggi ho lavorato e con impegno continuerò a lavorare.