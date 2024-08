Sulle tracce della Via del Sale: prende il via la diciasettesima edizione del trekking Imperia-Limone

Tutto pronto per la partenza di domani. Dal 17 al 20 agosto si terrà la diciassettesima edizione dell’Imperia-Limone a piedi, un evento escursionistico ormai radicato nel panorama delle attività outdoor in Liguria. Organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Monesi Young (ASD MY), l’evento offre ai partecipanti la possibilità di immergersi in un percorso affascinante di circa 100 chilometri, che dalla costa di Imperia conduce fino a Limone Piemonte, attraversando le maestose Alpi Liguri lungo l'antica Via del Sale.

Di più di una semplice camminata: è un viaggio attraverso la storia e la natura, lungo una delle vie commerciali più antiche e affascinanti della regione, che collegava il mare all’entroterra piemontese. Il percorso attraversa paesaggi mozzafiato e di solito poco conosciuti, offrendo l’opportunità di scoprire scenari naturali di rara bellezza tra monti, boschi e vallate.

Il cammino di quattro giorni prenderà avvio da Imperia, in piazza Rossini, con una prima tappa fino al Colle d’Oggia, dove i partecipanti passeranno la notte in tenda dopo una cena sotto le stelle. La seconda giornata li vedrà affrontare il Monte Grande e il bosco di Rezzo, per poi raggiungere il Rifugio La Terza ai piedi del Monte Saccarello. Il terzo giorno, i camminatori raggiungeranno la vetta più alta della Liguria, il Monte Saccarello, proseguendo poi verso il Monte Missun e il Monte Bertrand, fino a concludere la tappa al Rifugio Don Barbera. L’ultima giornata sarà dedicata alla discesa lungo il Vallone di San Giovanni, che porterà finalmente a Limone Piemonte, dove l’esperienza si concluderà con una pizza in compagnia e il rientro a Imperia in treno.

A questa edizione più tranquilla si è affiancata recentemente la Limone Hard, una versione alla sua prima edizione che prevede l’intero percorso da Imperia a Limone in un solo giorno.

Anche l’aspetto ecologico è curato. L’evento, certificato come Ecofesta, non solo si impegna nella raccolta differenziata dei rifiuti, ma adotta pratiche sostenibili che riducono al minimo l’impatto ambientale, come l’uso di materiali riciclabili e la compensazione delle emissioni di CO2. Saranno 35 i partecipanti, un numero scelto precisamente per avere la massima qualità insieme alle quattro guide escursionistiche presenti.