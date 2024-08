"Fascino e Suggestione": a Boves la mostra di Riccardo Balestra

In occasione della festa di San Bartolomeo a Boves, dal 22 agosto al 1° settembre, la Confraternita di Santa Croce in via Roma 4, ospiterà la mostra personale di Riccardo Balestra, dal titolo "Fascino e Suggestione".

L'artista: "Ci sono cose che non si possono raccontare, altre la cui narrazione non renderebbe giustizia al pensiero, quello che hai dentro rischia di implodere con una forza che non conoscevi e che controlli a fatica. Cose che non avvengono per caso, ma nascono con forza dentro di te, poi tutto diventa più chiaro, pennellata dopo pennellata l’idea prende forma e colore. Come in una composizione musicale, le vibrazioni del colore, le trasparenze, le sfumature prendono forma, destando sentimenti ed emozioni che partendo da uno sguardo o da una idea, cercano di arrivare all'anima. La stampa, la pubblicità, la moda, le migliaia di immagini a portata di click, costituiscono una fonte diretta di nuove suggestioni, ispirazioni, nella composizione delle inquadrature, privilegiando i primi piani, i tagli a mezzo busto, con un ottica particolare per il viso e gli occhi, oppure giocando con l’immaginazione rasentando l’astratto, cercando cosi di catturare nell'osservatore un sottile turbamento emotivo, che interpella e stimola a non restare indifferente".



Aperture ed orari

giorno - 22, 23, 26 - ore 16 /22,30

giorno - 24, 25 (sab. e dom.) 9,30/12,30 - 16/22,30

giorno - 31, 1 settembre - 15,30/19,30