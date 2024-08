Indimenticabili melodie Disney: un concerto per tutta la famiglia a Valdieri

Se sei un amante, insieme ai tuoi figli, delle melodie incantevoli dei classici Disney , non puoi perderti questa serata speciale!

I giovani artisti della VOICE ART ACADEMY riporteranno in vita le indimenticabili melodie dei film Disney che hanno accompagnato la nostra infanzia e continuano a far sognare grandi e piccini. Potrai ascoltare le canzoni dei grandi classici come "Anastasia" e "Il Re Leone", ma anche le avventure più moderne di "Frozen" e "Moana".

Questo concerto è l'occasione perfetta per rivivere i tuoi ricordi d'infanzia e condividere la magia Disney con tutta la famiglia. Portare i bambini è altamente consigliato, perché sarà un momento di pura gioia e divertimento per loro.