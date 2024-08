A Castagnito “Free Flow - Istruzioni per l’uso”

Lodevole iniziativa dell’amministrazione comunale di Castagnito, che nella serata di giovedì 29 agosto alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Castagnito ha organizzato una serata di approfondimento sull’utilizzo del nuovo sistema di pagamento “Free Flow” e sulla gratuità del collegamento tra Castagnito, Roddi e l’Ospedale di Verduno.

Nell’incontro verrà dunque specificato meglio ai cittadini il funzionamento del famigerato “Free Flow - A flusso libero”, già attivato sull’Autostrada A36 Pedemontana Lombarda, che entrerà in funzione dal primo di settembre e consentirà di pagare il pedaggio senza soste né rallentamenti alle barriere, con gratuità sulla tangenziale albese fino allo svincolo per l’ospedale.

Per le persone meno tecnologiche e preoccupate della novità sarà l’occasione per comprendere bene cosa fare e come ci si dovrà comportare per non incorrere in spiacevoli disguidi o malintesi.