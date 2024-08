La danza sportiva: il benessere e lo sviluppo dei giovani

L'arte della danza sportiva rappresenta una straordinaria opportunità per lo sviluppo fisico, mentale e sociale dei giovani. Recentemente, Eros Ghio, presidente dell'associazione sportiva Imperial Dance di Cuneo, ha lanciato un sondaggio su Facebook rivolto ai genitori di età compresa tra i 30 e i 45 anni residenti nella provincia di Cuneo, con l'obiettivo di comprendere il livello di conoscenza della danza sportiva e della sua associazione tra le famiglie della zona.

Il questionario, proposto a 37.100 persone, ha visto la partecipazione di 264 genitori, un campione significativo che offre una panoramica attendibile della situazione. I dati raccolti evidenziano alcuni aspetti interessanti:

: il 58% dei genitori intervistati ha due figli, mentre il 42% ha un figlio unico. fasce d'età dei figli : il 25% dei figli ha un'età compresa tra i 3 e i 5 anni; il 40% tra i 6 e i 9 anni; e il 35% tra i 10 e i 14 anni.

Il commento del presidente Eros Ghio “… i risultati del sondaggio mostrano chiaramente una scarsa consapevolezza della danza sportiva e dei suoi benefici tra i genitori della provincia di Cuneo. Tuttavia, la danza sportiva, in particolare, offre una vasta gamma di vantaggi per i ragazzi che vanno ben oltre la semplice attività fisica”.

Ecco alcuni punti di forza della danza sportiva per i ragazzi:

: la danza sportiva aiuta a sviluppare forza, flessibilità, resistenza e coordinazione, migliorando la postura e la capacità motoria dei ragazzi. disciplina e autocontrollo : la danza richiede una grande disciplina e autocontrollo, qualità che si riflettono anche nelle altre attività quotidiane dei ragazzi.

: attraverso le gare e le competizioni, i ragazzi imparano a gestire le vittorie e le sconfitte, sviluppando una mentalità competitiva sana e costruttiva. benefici mentali: la danza migliora la memoria, la concentrazione e l'attenzione, grazie alla necessità di ricordare coreografie complesse e di coordinare i movimenti.

: la danza sportiva incoraggia uno stile di vita attivo e sano, promuovendo l'importanza dell'esercizio fisico regolare. accesso a opportunità uniche: come affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (ex FIDS), l'Imperial Dance offre ai ragazzi la possibilità di partecipare a competizioni regionali, nazionali e persino internazionali, aprendo le porte a esperienze e successi straordinari.

L'Imperial Dance Academy è tesserata alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (ex FIDS), l'unica federazione riconosciuta dal CONI. Questa affiliazione non solo garantisce la qualità e la serietà dell'insegnamento offerto, ma apre anche la strada a opportunità uniche per i giovani atleti.

“… quest'anno, la federazione ha visto i suoi primi atleti partecipare alle Olimpiadi di Parigi, un evento che ha visto la partecipazione del presidente federale Laura Lunetta, dell'atleta friulana Antilai Sandrini e del direttore tecnico breaking Edilio Pagano. Questo traguardo storico sottolinea l'importanza e la crescita della danza sportiva nel panorama sportivo internazionale” precisa il presidente Ghio.

Per i genitori che non conoscono ancora i benefici della danza sportiva, questo è il momento per esplorare questa disciplina e considerare l'iscrizione dei propri figli ai corsi dell'Imperial Dance. La scuola offre corsi di danze latino americano e danze caraibiche un ambiente sicuro, stimolante e supportivo, dove i ragazzi possono crescere non solo come ballerini, ma anche come individui, sviluppando valori e competenze che li accompagneranno per tutta la vita.

