La pista ciclopedonale Alba-Piobesi: "Il progetto di fattibilità entro fine settembre"

Tra i lavori in avanzamento ad Alba, ci sono quelli relativi alla pista ciclopedonale Alba-Canelli: il progetto prevede la creazione di una pista ciclopedonale di oltre 28 chilometri, attraversando 11 comuni.

Una seconda opera è la pista ciclopedonale Alba-Piobesi, che coinvolge, invece, sei comuni della Sinistra Tanaro. La pista ciclabile sarà finanziata a livello regionale con 7 milioni di euro, con un cofinanziamento del 10% da parte dei comuni di Alba, capofila del progetto, Guarene, Piobesi, Corneliano, Castagnito e Magliano Alfieri.

Spiega l'assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio: "Stiamo lavorando insieme ai nostri uffici, si tratta di progettualità complesse, da sviluppare insieme ai comuni coinvolti all'interno dei fondi regionali". Poi entra ancora più nello specifico dei lavori: "Per quanto riguarda la ciclopedonale Alba-Piobesi e la ciclabile sul Tanaro sono già stati conferiti gli incarichi di progettazione e si stanno redigendo i progetti di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (Pfte) che dovranno essere inviati in Regione entro fine settembre. Quindi siamo già in una fase progettuale abbastanza avviata: sono già stati effettuati i rilievi e le soluzioni progettuali".