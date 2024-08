Si abbatte l'impalcato del viadotto Cento sulla A6: da domani chiude per due mesi la provinciale di Pascomonti

Nuova prolungata chiusura della provinciale 313 di Pascomonti a Mondovì, nel tratto tra il km 2+600 e strada del Ghiglia, al km 3+300.

La chiusura segue quella della scorsa primavera e sarà operativa da domani 26 agosto fino al prossimo 25 ottobre. Due mesi di interdizione a veicoli e pedoni per consentire i lavori di demolizione dell'impalcato del viadotto Cento, sulla Torino-Savona, in direzione nord.

VISTA l’istanza pervenuta tramite PEC (ns. prot. n. 63333 del 05-08-2024), con cui la Ditta PREVE

COSTRUZIONI con sede in Roccavione Via Provinciale Boves 12, esecutrice dei lavori di demolizione

dell'impalcato del viadotto autostradale "Cento", per conto di Autostrada dei Fiori tr. A6 lungo il tratto stradale

in oggetto, richiede ordinanza di chiusura temporanea diurna e notturna dal giorno 26-08-2024 al giorno 25-

10-2024;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato con i Tecnici di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che non essendo possibile garantire la sicurezza del transito nel tratto stradale in

argomento;

DATO ATTO che sono stati individuati percorsi alternativi e che gli stessi sono stati ritenuti idonei.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Delibera Giunta Provinciale n. 21 del 25.01.2011, il Decreto del Presidente della Provincia di

Cuneo n. 13/2011 del 28.2.2011 e il Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 20/2011 del

14.3.2011;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il

Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle

procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative

che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

VISTI gli articoli 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992 n.285.

O R D I N A

L’INTERRUZIONE TEMPORANEA DIURNA E NOTTURNA DEL TRAFFICO PER TUTTI I VEICOLI E

PEDONI DAL giorno 26-08-2024 AL GIORNO 25-10-2024 LUNGO LAS.P. 313 TR. 01/02 INCROCIO SP.

12 BASTIA MONDOVI'-INNESTO SP. 36, NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA PASCOMONTI

PROG. KM. 2+600 E STRADA DEI GHIGLIA PROG. KM.3+300, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE

DELL'IMPALCATO DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE CENTO.

COORDINATE GEOGRAFICHE : 44°25’19.98’’N 7°53'28.01’’E

44°24’48.35’’N 7°52’32.06’’E

DISPONE

 Che la ditta richiedente provveda a:

- installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal

“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare

per il segnalamento temporaneo”, approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal

Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.

495;

- installare la segnaletica necessaria per la deviazione temporanea del traffico;

- mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l’area di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

- presidiare in caso di emergenza, su richiesta di questa Provincia, il tratto di strada interessato dalla

limitazione;

- effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l’efficienza della segnaletica per tutta la

durata dei lavori;

- comunicare al Capo Reparto del servizio Viabilità Geom. DOTTA GIUSEPPE – mediante PEC

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it o via fax al n. 0174-46338 e/o all’indirizzo e-mail: dotta

giuseppe@provincia.cuneo.it il nominativo ed il numero telefonico del responsabile del cantiere

 la presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica e la