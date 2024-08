Mondovì, il centrosinistra sulla TARI: "Ci saranno agevolazioni per famiglie con studenti fuori sede?"

Il 23 agosto i consiglieri della minoranza di centro sinistra Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia, hanno presentato al sindaco un’interrogazione sulla disciplina di applicazione della Tari riguardante le variazioni nel numero degli occupanti le utenze domestiche intervenute in corso d’anno.

Attualmente, l’art.14 del Regolamento in vigore a livello comunale prevede: “Il numero di occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell’occupazione. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall’anno seguente.”

"Tuttavia, - scrivono i consiglieri - nei regolamenti TARI di altri Comuni della nostra provincia, le variazioni nel numero degli occupanti le utenze domestiche intervenute in corso d’anno hanno efficacia sulla rideterminazione della tariffa a partire dal mese (Comune di Alba), o dal bimestre successivo (Comune di Bra); o comunque è prevista la rideterminazione dell’importo dovuto, con regolazione a conguaglio su richiesta del contribuente (Comune di Fossano). Inoltre, sempre nei regolamenti TARI di altri Comuni (es. Comune di Fermo), viene riconosciuta una riduzione del tributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune".



Considerato che sono diverse, anche nel nostro Comune, le famiglie residenti che hanno figli che, per motivi di studio, si trovano per periodi prolungati in altre città, dove, oltre all’affitto di un alloggio, pagano anche la Tari, i tre consiglieri della minoranza chiedono, con risposta nella prossima seduta del Consiglio Comunale: "se l’Amministrazione ha intenzione di fare in modo che le variazioni intervenute nel numero degli occupanti le utenze domestiche in corso d’anno abbiano efficacia sulla rideterminazione della tariffa TARI dal momento della variazione stessa o, comunque, non solo a partire dall’anno successivo, e se l'Amministrazione ha in serbo di riconoscere una qualche forma di agevolazione per le famiglie con figli universitari o iscritti a corsi post diploma ITS/IFTS che si trovano fuori sede per periodi prolungati dell’anno".